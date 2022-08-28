SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı - Son Dakika
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SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı

28.08.2022 22:32
SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı

SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktıHande NAYMAN / İZMİR, (DHA) - Otomobillere olan tutkusu nedeniyle 17 yaşında Türkiye'nin en genç lisanslı drift pilotu olduğunu belirten Utkuhan Biricik, İzmir'de düzenlenen yarışa katıldı.

SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA) - Otomobillere olan tutkusu nedeniyle 17 yaşında Türkiye'nin en genç lisanslı drift pilotu olduğunu belirten Utkuhan Biricik, İzmir'de düzenlenen yarışa katıldı. 'Risk' adını verdiği aracıyla yarışan Biricik, "Drift benim için bir yaşam tarzı. Hedefim milli sporcu olmak" dedi.

İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde Türkiye Drift Şampiyonası düzenlendi. Yarışmaya otomobillere olan tutkusu küçük yaşlarda başlayan ve aldığı eğitimler sonucunda 17 yaşında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Türkiye'nin lisanslı en genç drift pilotu olan Utkuhan Biricik de katıldı. Normalde 18 yaşından önce lisans alınamadığını ancak bazı durumlarda özel izinlerle birlikte lisans alınabildiğini ifade eden Biricik, "Bu spora 15 yaşımda başladım ve 16 yaşımda lisansımı aldım. Türkiye'nin en genç ve ilk ehliyetsiz drift pilotuyum. Aldığım eğitimler nedeniyle kendimi kanıtladığım için buna hak kazandım. Derecelerim de var. Bugün drift yarışına katıldım. Aracımın adı 'Risk'. Riskin ufak problemleri var ama yine de bugün iddialıyım. Drift benim için bir yaşam tarzı. Moralim bozuk olunca drift yapmak istiyorum. Hedefim milli sporcu olmak" ifadelerini kullandı.

YARIŞTAKİ TEK KADIN PİLOT

Öte yandan, yarışa katılan tek kadın pilot olan Özge Kılcı ise (28) "Bugünkü yarışta 28 kişi içinde tek kadın pilot benim. Küçük yaştan beri otomobil camiasındayım ve meslekte çok az kadın var. Çok eğlenceli ve keyifli bir spor. Bu yarışta iyi bir derece elde etmek istiyorum. İlerleyen süreçlerde yurt dışında düzenlenen yarışlara katılmayı hedefliyorum" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye'nin en genç drift pilotu piste çıktı - Son Dakika

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