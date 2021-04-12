SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı - Son Dakika

SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı

12.04.2021 10:35

SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldıİsmail AKKAYA-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da 250 metre pist uzunluğuna sahip olacak Türkiye'nin ilk kapalı olimpik veledromunun temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...

SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı

İsmail AKKAYA-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da 250 metre pist uzunluğuna sahip olacak Türkiye'nin ilk kapalı olimpik veledromunun temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle atıldı. Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 70 yıllık hayalini şükürler olsun bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Nevşehir'deki ilk etabının dün hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bugün Konya'da gerçekleştirilen start törenine katıldı. Bakanlar Kasapoğlu ve Kurum, daha sonra Türkiye'nin ilk kapalı olimpik veledromunun temel atma törenine katıldı.

YATIRIM BEDELİ 100 MİLYON TL

Törende ev sahibi olarak konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, veledromun yatırım beledinin 100 milyon lira olduğunu kaydetti. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bisikletin başkenti Konya'mızı uluslararası yarışların merkezi yapacak olan, Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip Konya Veledromu için 'Bismillah' diyoruz. Meram Karahüyük'te, 17 bin 600 metrekarelik inşa alanına sahip bu dev tesisimiz, 2 bin 275 seyirci kapasitesine sahip olacak. Konya Veledromu, 250 metre pist uzunluğuyla, inşallah Konya'mızı dünyada bisikletin merkezi haline getirecek. Şu anda inşa süreci yüzde 25 seviyesinde. Eylül ayının sonu itibariyle tamamlanıp hizmete alınacak ve Türkiye, ilk kapalı veledromuna kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız tarafından, yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle, dünya bisiklet sporuna, Konya'mızın şehirciliğine ve turizmine katkı sunacak bu tesis için Sayın Bakanımıza, Konyalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Türkiye'de 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapacaklarını aktaran Bakan Kurum, "Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle toplamda 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz" dedi.

BİSİKLET MASTER PLANI

Türkiye'nin bisiklet master planını hazırladıklarını anlatan Bakan Kurum, "Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'mızı hazırlıyoruz. Bu master planla, Avrupa bisiklet ağı ile Türkiye bisiklet ağı arasında bağlantı sağlayacağız. Ülkemizdeki tarihi, turistik, doğal alanlara bisiklet yolu güzergahı oluşturacağız. Şu anda Bilkent Üniversitesi ile çalışıyoruz. Birinci etap bin 700 kilometre master planın ana hatları olan Ankara-Konya-Nevşehir- Kayseri ve Ankara-Eskişehir-Bursa- Sakarya'ya dair planlarımızı tamamladık. Şimdi bu güzergahta yapılacak bisiklet yollarımızın uygulama projelerine başladık. Bu yaz inşallah bu güzergahın hızlıca inşasına da başlıyoruz. İnşallah ülkemizi bisiklet yolu ağlarıyla öreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, Edirne'den bisikletine binen bir vatandaşımız, Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar kesintisiz olarak bu yoldan gidebilecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK HAYALİNİ GENÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşmasına startını verdikleri 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na değinerek başladı. Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı himayesi olarak dünyada tek olan ve 56 yıldan beri her geçen yıl daha güçlenerek devam eden bu turu, bu sene de yine en güzel şekliyle gerçekleştirdik. 23'ü yabancı olmak üzere 25 ülkeden, 170 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Ülkemizin cennet köşelerini tanıtma adına ve sporda her gün yükselen marka değerimiz adına yeni bir çıtayı göstermiş olacak" dedi.

Temeli atılan veledromun Türkiye'nin 70 yıllık hayali olduğu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 70 yıllık hayalini şükürler olsun bugün gerçekleştiriyoruz. Bisiklet, hem çevre dostu bir ulaşım aracı, hem spor açısından dünyanın prestijli branşlarından bir tanesidir. Bu branşın her geçen gün artan ilgi ve halkımız tarafından takibi de bizleri ayrı mutlu ediyor. Bu bağlamda Bakanlık olarak hem altyapıyı, hem de sporu geliştirme acısından çaba içerisindeyiz."

Bakan Kasapoğlu, veledromun 6-7 ay gibi sürede tamamlanacağını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet bugüne kadar hep hakkın, hep adaletin yanında oldu. Milli iradenin, demokrasinin yanında oldu. 28 Şubat sürecinde tankları yürüterek, milli iradeye ayar vermeye kalkanların akıbetini; 15 Temmuz'da milletin emanetiyle, tankıyla, tüfeğiyle millete ihanet edenleri nereye gönderdiğini gördük. Bundan sonra buna teşebbüs edenleri de yine bu aziz millet, yine milli iradeden, haktan, adaletten olan tavrını da en güçlü şekilde verecektir. Buna da inanıyoruz. Biz hep birlikte güçlü yarınlara, bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak önümüze çıkan engelleri birer birer bertaraf ederek devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız insanlığın hayrına işler yapmak."

Konuşmaların ardından olimpik veledromun temeli atıldı.

SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı
SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı
SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı
SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı

Mehmet Kasapoğlu, Bisiklet, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temeli atıldı - Son Dakika


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