Son Dakika Haberleri: SPOR Türkiye - Ürdün 106-72
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SPOR Türkiye - Ürdün 106-72

20 dakika önce

15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72 yendi.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72 yendi.
Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı.
Ay yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Cedi Osman ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Türkiye, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etmişti.
Öte yandan Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile yetkilileri de takip etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
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