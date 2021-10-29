Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Genel Kurulu - Son Dakika

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Niyazi Kurt seçildi.

Ankara'da Alegria Business Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 130 delegenin oyunu alan Niyazi Kurt, başkanlık görevine yeniden getirildi. Diğer aday Alparslan Hazar 36 oyda kaldı.

Niyazi Kurt başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Kaya Bilge, Hasan Aydın, Sait Akdağ, Koray Girgin, İhsan Görmez, Hakan Soyyılmaz, Cafer Yılmaz, Mustafa Uslu, Yakup Cin, Tamer Arık, Adnan Ersoy, Zahid Eryılmaz, Mahmut Talha Sağlıklı, Ziya Can Satır.

Divan başkanlığını Kaya Bilge'nin yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Kurt, genel kurulda yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde faaliyetlerin bir kısmını karantina tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirtti.

Camiada bazı kişilerin haksız eleştirilerde bulunduğunu dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Bilek güreşini, sanki biz bilek güreşi camiasından geldiğimiz için vücut geliştirmenin önüne taşıyormuşuz gibi kırıcı, temeli olmayan ithamlarla bizi camiada ayrılığa, gayrılığa sürükleyen açıklamalar yapıyorlar. Bilek güreşinde senede bir yarışma yapıyoruz. Bu yarışmayla hem Avrupa hem de dünya şampiyonasına yarışmacı gönderiyoruz. Bilek güreşi branşında Avrupa'da derece alamayan hiçbir sporcuyu dünya şampiyonasına zaten götürmüyoruz. Vücut geliştirmede ise hem Avrupa hem de dünya şampiyonası için ayrı seçmeler yapıyoruz. Müsterih olun; en adil, en dürüst şekilde federasyonumuzun imkanlarını camiamızın tüm faaliyetlerine ve sporculara eşit bir şekilde elimizden geldiğince dağıtmaya çalışıyoruz."