Spor Tutkunları Aydos Tepesi'nde Buluşuyor

İstanbul Aydos Tepesi bu yıl "Ultimate Etkinlikleri" kapsamında 3 Şubat 2019 Pazar günü koşu ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak.

İstanbul Aydos Tepesi bu yıl "Ultimate Etkinlikleri" kapsamında 3 Şubat 2019 Pazar günü koşu ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak.



"Ultimate Etkinlikleri" İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi'nde başlıyor. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayesinde, SUPRADYN Ana Sponsorluğunda, Team KRONOS Organizasyonu olarak düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alıyor. Kış sezonunu en verimli şekilde geçirmek isteyen dağ bisikleti ve patika koşusu tutkunlarının adresi haline gelen Aydos'un, çamlar arasındaki farklı patikalarda gerçekleşecek bu eğlenceli spor etkinlikleri, 18 yaşını dolduran tüm amatör sporseverleri ağırlayacak.



Koşu ve dağ bisikleti kategorilerinde kadın ve erkeklerde 4 farklı yaş grubunda toplam 48 kişinin kürsüye çıkacağı bu organizasyonda katılımcılar yine spor ve eğlenceye doyacak.



2019 Ultimate Serisi; 3 Şubat Ultimate Aydos, 22 Haziran Ultimate Cunda ve 6 Ekim Büyükada etkinlikleriyle sporseverleri eğlence ve spor ile buluşturacak. Ultimate Serisi'nin kendine özgü anı madalyalarının dağıtıldığı etkinliklerde birçok destekçi marka da katılımcılara ikram ve hediyeleri ile destek verecek. - ANKARA

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