Son Dakika Haberleri: Spor Tutkunları Aydos Tepesi'nde Buluşuyor

Spor Tutkunları Aydos Tepesi'nde Buluşuyor

1 saat önce

İstanbul Aydos Tepesi bu yıl "Ultimate Etkinlikleri" kapsamında 3 Şubat 2019 Pazar günü koşu ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak.

Spor Tutkunları Aydos Tepesi'nde Buluşuyor, System.String[]
İstanbul Aydos Tepesi bu yıl "Ultimate Etkinlikleri" kapsamında 3 Şubat 2019 Pazar günü koşu ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak.

"Ultimate Etkinlikleri" İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi'nde başlıyor. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayesinde, SUPRADYN Ana Sponsorluğunda, Team KRONOS Organizasyonu olarak düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alıyor. Kış sezonunu en verimli şekilde geçirmek isteyen dağ bisikleti ve patika koşusu tutkunlarının adresi haline gelen Aydos'un, çamlar arasındaki farklı patikalarda gerçekleşecek bu eğlenceli spor etkinlikleri, 18 yaşını dolduran tüm amatör sporseverleri ağırlayacak.

Koşu ve dağ bisikleti kategorilerinde kadın ve erkeklerde 4 farklı yaş grubunda toplam 48 kişinin kürsüye çıkacağı bu organizasyonda katılımcılar yine spor ve eğlenceye doyacak.

2019 Ultimate Serisi; 3 Şubat Ultimate Aydos, 22 Haziran Ultimate Cunda ve 6 Ekim Büyükada etkinlikleriyle sporseverleri eğlence ve spor ile buluşturacak. Ultimate Serisi'nin kendine özgü anı madalyalarının dağıtıldığı etkinliklerde birçok destekçi marka da katılımcılara ikram ve hediyeleri ile destek verecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Tutkunları Aydos Tepesi'nde Buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]