Son Dakika Haberleri: Spor Tutkunlarını Sevindirecek Haber

Spor Tutkunlarını Sevindirecek Haber

17 dakika önce

Spor tutkunları için yeni bir kanal daha yayın hayatına başlıyor.

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Spor tutkunları için yeni bir kanal daha yayın hayatına başlıyor. Portföyüne 'premium' içerikli yeni bir spor kanalı daha ekleyen Saran Group, ikinci spor kanalı S Sport2 ille bu akşam 22: 30'da sporseverlere merhaba diyecek. S Sport 2'de  Bundesliga başta olmak üzere Portekiz Ligi, NCAA Basketbol Ligi, Juventus TV, Roma TV, MLS, ATP250, Diamond League, Worldsuperbike WTA ve DTM gibi geniş bir yelpazede premium spor içerikleri ve daha fazlası sene boyunca izlenebilecek. 

FUTBOLSEVERLER BUNDESLİGA'YA KAVUŞUYOR

Bundesliga, S Sport2 ile Türk ekranlarında beklenen yerini alıyor. Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasındaki en genç yeteneklerin sahneye çıkacağı Bundesliga yarattığı seyirci atmosferi ve stadyum doluluk oranıyla yine bir çok lige fark atacak. Tayfun Korkut'un yönettiği Stuttgart'ın bu sezon defans oyuncuları Ozan Kabak ile göstereceği performans ise ayrı bir merak konusu. Borussia Dortmund bu sene Bayern Münich'in şampiyonluk serisine son verebilecek mi sorusunu merak edenler S Sport2'den Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak takip edebilecek.

NCAA HEYECANI DA S SPORT2'DE

Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA Basketbol heyecanı artık S Sport2'de yaşanacak! S Sport2 her hafta en az 4 maçın yayınlanacağı NCAA Basketbol'da gösterecekleri üstün performansla NBA sahnesine adım atacak üniversiteli basketbolcuları adım adım izleme şansı sunuyor. 

ATP250 TURNUVALARI DA YER ALACAK

Tenisin yıldızları ve yıldız adaylarının kıyasıya yarışacağı ATP250 turnuvaları dünyayı dolaşıyor S Sport2 ile Türkiye'de ekranlara geliyor. 

Dünyadaki kadın tenisçilerin en iyileri Women's Tennis Association (WTA) organizasyonuyla her ay ekrandaki yerini alacak. S Sport ve S Sport2, dünyaca ünlü spor organizasyonlarını izleyicilere sunmaya ve spor sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yayın hayatı boyunca devam edecek. 

FUTBOL TUTKUNLARI İÇİN ÇOK DAHA FAZLA İÇERİK VAR!

Futbolun sıkı takipçileri,  Portekiz Ligi, MLS (Amerikan Futbol Ligi),  Juventus TV ve Roma TV'yi de  S Sport2 ekranlarında izleyebilecekler. S Sport2 futboldan, basketbola, atletizmden, tenise  uzanan geniş bir yelpazede sporseverlerle buluşuyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

Portekiz, TV, basketbol, Spor
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