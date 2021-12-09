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Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var - Son Dakika

Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var

09.12.2021 11:37

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi 24 yaşındaki Hamza Şimşek, farklı branşlarda kazandığı 42 madalyanın yanı sıra 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesinin de sahibi.

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi 24 yaşındaki Hamza Şimşek, farklı branşlarda kazandığı 42 madalyanın yanı sıra 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesinin de sahibi.

Bursa'nın bir köyünde dünyaya gelen Hamza Şimşek, memur babasının görev yeri değişikliklerinden ötürü 8 farklı ilde yaşayıp birçok spor branşını deneme fırsatı buldu.

Satranç ile başladığı spor kariyerine atletizm ile devam eden Hamza Şimşek, sakatlanınca sporun içinde kalmak için antrenörlük ve hakemliğe yöneldi. Bu sırada bocce ile tanışan Hamza Şimşek, bugüne kadar atletizm, satranç, masa tenisi, futbol, voleybol, bocce, yüzme branşlarında 42 madalya kazandı.

Hamza Şimşek, AA muhabirine, köyde yaşadığı sürede fiziki olarak güçlendiğini, şehirde önüne gelen fırsatları değerlendirip çok çalışarak farklı branşlarda dereceler elde ettiğini söyledi.

İlk derecesini ilkokuldayken Küçükler Satranç Turnuvası'nda aldığını belirten Hamza Şimşek, "Sonra Manisa'da okullar arası turnuvada 1500 metre koşuda il birincisi oldum. Dizimdeki sakatlık nedeniyle bir süre koşamayacağım için atletizm antrenörlüğü ve hakemliği belgelerini aldım. Daha sonra masa tenisi, hentbol, bocce antrenörlüğü belgeleri de aldım. Sakatlığımın engel olmamasından dolayı bocce sporuna yöneldim. Hem antrenörlüğe hem sporculuğa devam ettim. 27-31 Ekim'de Antalya'daki uluslararası şampiyonada 9'da 9'luk galibiyetle birinci oldum." diye konuştu.

Hamza Şimşek, 2018'de Hitit Üniversitesi BESYO'yu kazandığını anlatarak, "Antrenörlük eğitimi son sınıf öğrencisiyim. Atletizm ve bocce branşlarında antrenörlük yapıyorum. Boccede 17 öğrencimin 14'ü okullar arası şampiyonada il birinciliği kazandı. Antrenörlükten kazandığım parayı öğrencilerime malzeme almak ve onları çeşitli müsabakalara götürmek için kullanıyorum. Desteğimiz olsa çok daha başarılı oluruz ama henüz çok bilinen bir spor olmadığı için bize destek sağlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Sporun farklı branşlarında kendini geliştirmek için çok mücadele ettiğini dile getiren Hamza Şimşek, şöyle devam etti:

"Ailem ilahiyat fakültesi okumamı isterken, ben spor bilimleri alanını istiyordum. Ailemin isteği üzerine ilahiyat fakültesine girdim ama spor bilimleri alanından vazgeçmedim. İlahiyat fakültesini 2 sene okuduktan sonra bıraktım. O dönemde halk eğitim merkezlerinin katı yakıtlı kalorifer ateşçisi, satış görevlisi gibi kursları sayesinde aldığım belgelerle bir taraftan da iş hayatına atılarak para biriktirdim ve bu parayla spor bilimleri fakültesi için gerekli eğitim ve kurs masraflarımı karşıladım. Yeri geldi inşaatlarda çalıştım ve sonunda gerekli eğitim ve kursları tamamlayarak Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandım."

Hamza Şimşek, ömrünün sonuna kadar sporun içinde kalmak istediğini vurgulayarak, "Spor benim için yaşam tarzı ve bunu mesleğim olarak sürdürmek istiyorum. Şimdiye kadar farklı branşlarda birçok organizasyonda 42 derece elde ettim. Atletizm, hentbol, masa tenisi ve bocce branşlarında antrenörlüğe, yüzme ve atletizmde hakemliğe devam ediyorum. Bundan sonraki ilk hedefim milli sporcu unvanını alıp, ülkemizi uluslararası organizasyonlarda gururlandırmak, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirmek. Ayrıca spor alanında akademik kariyer de yapmak istiyorum. Hitit Üniversitesi bünyesinde akademik unvanlar kazanıp, sporcular yetiştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var
Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var
Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var
Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var

Hitit Üniversitesi, Atletizm, okullar, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor tutkunu gencin 42 madalya ile 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesi var - Son Dakika
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