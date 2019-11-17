Spor tuzla'da spor zamanı

TUZLA Belediyesi Spor Okulları 2019- 2020 sezon açılışı, binlerce öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, amaçlarının sporu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve bireysel gelişimi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Tuzla Belediyesi Spor Okulları 2019- 2020 sezonu açılış programı Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Açılışa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, binlerce öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sporcuların kortej yürüyüşü ile açılış devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açılışta yaptığı konuşmada, 2019-2020 spor zamanının sezon açılışını yaptık. Burada tek bir amacımız var. Tuzla'daki tüm çocukların kendi fiziksel ve bedensel kabiliyetlerini ortaya çıkarabilecek, aslında biraz da meşgul olabilecek ve kendi kişisel gelişimi ile beraber toplumsal zararlı etkiler yol açabilecek olan birçok kötü alışkınlıklardan uzak tutup, spor ile zamanını değerlendirmesini ve gençlerimizin meşgul olmasını sağlayacak etkinliklerimizden bir tanesi de spordur dedi.

Şadi Yazıcı, 17 branşta spor yapıldığını belirterek, şöyle konuştu 'Gençlerimize 17 branşta spor yaptırıyoruz. 7 bin gencimiz var. Diğer bütün okullardaki çocuklarımız ve Gençlikspor Müdürlüğü ile yaptığımız eğitimler, anne- çocuk eğitim merkezi dahil 23 bin çocuğumuzla, gencimizle beraber çalışıyoruz. Okullardaki 10 bin çocuklarımız da ilgilenince 30 bini aşkın gencimize 'Tuzla'da spor zamanı' deyip, spor ile iç içe olmalarını sağlıyoruz. Burada en önemli konulardan biri, bireysel gelişimi sağlamak. Ama daha önemlisi çocuklarımızı ancak meşgul ederek kötü alışkanlardan ve zararlı madde ve bağımlılıktan kurtarabiliriz. Amacımız madalyalar ve şampiyonluklar almak değil, alırsak da iyi oluyor ama, amacımız sporu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve bireysel gelişimi sağlayabilmek. İnşallah daha iyisini ve daha güzelini yapmak için gayret gösteriyoruz. Hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz.??

Açılışa katılan sporcuların gösterilerinin ardından program sona erdi.