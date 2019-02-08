Spor U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı
12 dakika önce
Spor U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladıÖmer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)-TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
Spor U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı
Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu katılıyor. 10 siklette yapılacak olan ve 3 gün sürecek şampiyona 10 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:51 Kaynak: DHA
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