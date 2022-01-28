SPOR 'Uçan Türk' Arda, örnek oldu - Son Dakika

'Uçan Türk' Arda, örnek oldu

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Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- KAYAKLA atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'de bu sporu yapmak isteyen çocuklara örnek oldu. Kayakla atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasında finale kalan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçen 'Uçan Türk' lakaplı İpcioğlu, "Kayakla atlamada çok büyük bir ilgi uyandırdık. Elde ettiğim başarılardan sonra kayakla atlamaya ilgi arttı. Türkiye'de bu sporun ilkleri olduğumuz için yolu biz açtık. Benden sonraki nesillere örnek olmayı başardım" dedi.

"ANTRENÖRÜMÜN BİLE BEKLEMEDİĞİ BİR ATLAYIŞ YAPTIM"

Güney Kore'de yapılan 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında kota alan ilk Türk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, bunun kolay bir şey olmadığını söyledi. Yeni bir branş olduğu için önlerinde örnek alabilecek kimsenin bulunmadığını ifade eden İpcioğlu, iyi bir sonuç alamadığı için elemeyi geçemediğini söyledi. Sezon başlangıcında antrenörü Nejc Frank ile planlarının olimpiyata kota almak olduğunu ifade eden İpcioğlu, "Ama bu bize çok uzak bir hedefti çünkü hem hastalığın baş göstermesi, hem de antrenmanım yetersizdi. Bütün dünyada böyleydi ama bizim için biraz daha zorluydu. 2018'de ilk defa gittiğim olimpiyatlarda tecrübe edindim. Çünkü hangi yarışmalara hangi stratejik planda sezona hazırlanacağımı biliyordum. Antrenörümle gideceğimiz yarışmaları planladık ve devam ettik. İlk önce Continental Cup yarışmalarına girdik yani Kıtalar arası kupası yarışmalarına. Bu yarışmalar dünya kupası yarışmalarının bir alt kademesiydi. Burada puan almaya başladım yavaş yavaş, ilk yarışmamda 27'ncilik, daha sonra 13'üncülük ve son olarak da 6'ncı olarak puan aldım. Ondan sonra da yönümüzü ilk önce Summer Grand Prix yarışmasına yani yazın yapılacak olan dünya kupası yarışmasına ve daha sonra da zaten sezon sonu ve kış planına geçecektik. Summer Grand Prix yarışmasını da şöyle söyleyeyim; aslında biz oraya nerede olduğumuzu görmeye gittik. Çünkü en iyiler orada yarışıyordu ve orada da puan almayı başardım. Bu antrenörümün benden beklemediği bir gelişmeydi, bir atlayıştı öyle söyleyeyim. Daha sonra da kış planımızı tamamen dünya kupası yarışmalarına yönlendirdik. Bu tabi benim performansıma bağlı olarak bir alt kademedeki yarışma ve bazı yarışmalara gitmeyeceğimizi de planlamıştık. Dünya Kupası yarışmalarında Rusya'da ilk yarışmaya katıldım ve elemeleri geçmeyi başardım. Finale kaldım. Bu da tarihimizde bir ilkti tabi ki finalde yarışmam. Daha sonra birkaç tane daha dünya kupası yarışmasında da finale kaldım. Dört tepe yarışmalarına katılmaya karar verdik. 2017'de zaten katılmıştım bu yarışmaların iki tanesine ama bu sefer hepsine katılmaya karar verdik" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR YANKI UYANDIRDI"

Dört tepe yarışmalarının ilk ayağı olan Oberdorf'ta yarışmaya katıldıklarını ifade eden İpcioğlu, bu yarışmada da elemeleri geçerek finale kaldığını ve finalde de ilk 30'a girerek kışın yapılan yarışmalarda ilk dünya kupası puanını kazandığını belirtti. Bunun büyük bir yankı uyandırdığını sözlerine ekleyen İpcioğlu şunları söyledi:

"Çünkü emeklerimizin karşılığını alabilmek için gerçekten çok zor şartlar altında antrenman yaptık. Çalışmalarımızı sürdürdük. Bahsettiğim gibi bu büyük bir yankı uyandırdı. Hem uluslararası medyada, hem bizim açımızdan kayakla atlamada Türkiye açısından tarih yazdık. Çünkü bu çok önemli bir başarıydı bizim için. İlk defa ilk 30'a kalıp dünyanın en iyileri olimpiyat şampiyonları ile beraber boy gösterdik orada. Şu anda da kendi kotamla olimpiyatlara tekrar gidiyorum. İlk defa 2018'de olimpiyata gitmeye hak kazanmıştım. Şu anda 2022'de ikinci defa kendi kotamla katılıyorum. Bu bizim için gerçekten çok önemli, benim için manevi olarak da çok önemli bir başarı. 2018'de elde ettiğim tecrübe ile beraber daha emin adımlarla olimpiyatlara katılarak ülkemi temsil edeceğim. Bu sporda yaklaşık 13 -14'üncü yılım olacak. Bu spora 2009 yılında başladım. Ama o zamanlar Erzurum'da tesislerimiz yoktu. Yapıldıktan sonra göçük nedeniyle birkaç yıl kullanamadık. Şu an benim antrenman atlayışım yaklaşık 500. Rakiplerimin ise antrenman atlayışları 1000-1500 arası."

"ÖRNEK OLDUM"

Türkiye'de fazla bilinmeyen kayakla atlamada örnek olduğunu ve kendisinin aldığı bu başarılı sonuçlardan sonra bu spora gençlerin büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen İpcioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayakla atlamada çok büyük bir ilgi uyandırdık. Bana gelen mesajlar, küçük arkadaşlarımızın videoları, benim yaptığım hareketleri yapmaya çalışıyorlar. Televizyonda beni destekleyen insanlar, kayakla atlamayı bir şekilde biliyor. Çünkü önceden televizyonlar bu yarışları veriyordu. Ben de küçükken hatırlıyorum bu sporu ve şu anda da Türk bayrağını o yarışmada televizyonda gördükleri zaman büyük gurur duyuyorlar. Bu beni de mutlu ediyor ve bana motivasyon veren tek şey diyebilirim. Diliyorum ki bizden sonraki daha doğrusu benden sonraki nesillere örnek olmayı başarmışımdır. Çünkü ben başladığımda böyle bir örnek yoktu benim karşımda, çünkü biz bu yolu açıyorduk, biz bu sporun ilkleriydik. Bu çok büyük bir avantaj da sağladı, dezavantaj da. Ama şu anda artık bir örnekleri var. Ben belli bir yere kadar getirebilirim bu sporu ama ben de insanım, bir yerde ben de maalesef bu sporu bırakmak zorunda kalacağım. Tabii ki bizden sonraki nesil umut ediyorum benden daha iyi başarılara, bizden daha iyi bir şekilde ülkemizi temsil etmeye çabalayacaktır. Hedefim 2018'den sonraki 2026 Erzurum olimpiyat adaylığıydı. Eğer 2026 olimpiyatlarını alsaydık Erzurum'da kariyerimi noktalamak istiyordum. Şu anda kariyer olarak, performans olarak çok iyi bir konumdayım. Ama bu mart ayından sonra biraz kariyerime yön vermek zorundayım. Çünkü evet artık çok iyi bir durumdayız. Ama biraz daha sistematik, biraz daha destekle daha iyi şekilde, daha iyi yerlere taşıyabiliriz bu sporu. Çünkü biz dünyaya gösterdik bunu, biz de bu sporda varız dedik. Ama biz dünyanın en iyileriyle şu anda aynı şartlar altında antrenman yapamıyoruz ve aynı şartlar altında değiliz. Bunun birkaç nedeni var. Mart ayında, sezon sonundan sonra antrenörüm ile beraber bir plan yapıp gözümüzü artık podyuma madalyalara dikeceğiz."