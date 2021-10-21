Üye Girişi
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

21.10.2021 22:52
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Van Aanholt'un ortasında meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarı gitti.

Stat: Lokomotiv Central

Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Lokomotiv Moskova: Guilherme xx, Maradishvili xx, Pablo xx, Jedvaj xx, Rybus xx, Beka Beka xx, Barinov xx, Tiknizyan xx, Kerk xx, Smolov xx, Zhemaletdinov xx

Yedekler: Daniil Khudyakov, Andrey Savin, Maksim Nenakhov, Aleksandr Silyanov, Dmitry Zhivoglyadov, Daniil Kulikov, Maksim Petrov, Sergey Babkin, Dmitry Rybchinsky

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Cicaldau xx, Babel xx, Barış Alper Yılmaz xx, Mostafa Mohamed xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Luyindama, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Babel (Galatasaray)

-İHA-

UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, UEFA, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı 23:03 Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı 22:37 Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi 22:11 Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı 21:04 Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı Galatasaray rakip kaleyi abluka altına aldı! Aslan gol için bastırıyor 20:45 Galatasaray rakip kaleyi abluka altına aldı! Aslan gol için bastırıyor
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıracak itiraf! Avrupa Ligi'ni gözden çıkardı Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıracak itiraf! Avrupa Ligi'ni gözden çıkardı         
23:25
Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar         
22:47
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?         
22:29
Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi         
21:58
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
21:08
Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi         
20:53
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı         
19:27
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
43 yaş küçük sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaştığı söylenen İbrahim Tatlıses meğer yeni aşka yelken açmış 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaştığı söylenen İbrahim Tatlıses meğer yeni aşka yelken açmış         
15:25
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 23:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement