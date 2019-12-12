Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Son Dakika

Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası

6 saat önce

SPOR UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası'Asker selamı' soruşturmasında Türkiye kınama yoluyla uyarılırken, UEFA 50 bin Euro para cezası da verdiİSTANBUL,(DHA) - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili...

SPOR UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası

'Asker selamı' soruşturmasında Türkiye kınama yoluyla uyarılırken, UEFA 50 bin Euro para cezası da verdi

İSTANBUL,(DHA) - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye kınama cezası verdi. UEFA, tribün olaylarından dolayı ayrıca 50 bin Euro para cezası da kesti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra milli takım oyuncularının asker selamı verdikleri sevinç gösterileri için hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. Gol sevinçlerindeki asker selamı konusunda milli takıma men gelmezken, Türkiye'nin çok ciddi şekilde uyarıldığı ve UEFA'nın kınama yolladığı belirtildi.

Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Dikkat çeken iki Türkiye detayı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır

Son Dakika Haberleri
01:20 İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi - Son Dakika
01:16 Der Spiegel, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderme görüntülerini yayınladı - Son Dakika
01:10 İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır - Son Dakika
01:06 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika
01:05 Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:25:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]