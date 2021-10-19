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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)

19.10.2021 20:41
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting CP'ye 4-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting CP'ye 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Batshuayi'nin ceza saha dışı sağ tarafından ayak dışıyla gönderdiği hava topunda Larin'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunu kaleci Adan oyun alanına çeldi.

67. dakikada Sarabia'nın ara pasıyla sağ kanattan hareketlenen Porro'nın ceza alanına girip arka direğe yerden ortada Paulinho'nun kayarak yaptığı vuruş önce direğe sonra da kaleci Ersin'in eline çarptı.

69. dakikada soldan Ghezzal'ın pasıyla ofsayttan çıkıp savunma arkasına sarkan Batshuayi'nin kaleci Adan'ı geçip sol çaprazdan boş kaleye çektiği şut üstten dışarı çıktı.

72. dakikada ceza alanında Paulinho'nun, N'Sakala'yı ekarte ettikten sonra sol çaprazdan çektiği sert şut üst direkten döndü. Dönen topun ceza sahası için sağ tarafında sahibi olan Porro'nun vuruşunu ise Ersin tokatladı, ardından da havalanan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

89. dakikada Beşiktaş ceza alanı önünde Welinton'un, Gonçalves'in ayağından almak için müdahale ettiği top Paulinho'nun önüne geldi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden gelişine yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Welinton xx, Domagol Vida xx, Fabrice N'Sakala x, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Alex Teixeira xx (Kenan Karaman dk. 80 ?), Miralem Pjanic xx, Cyle Larin xx (Gökhan Töre dk. 73 x), Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sporting CP: Antonio Adan xx, Zouhair Feddal xx (Luis Neto dk. 90+1 ?), Sebastian Coates xxx, Gonçalo Inacio xx, Matheus Reis xx (Ricardo Esgaio dk. 73 x), Joao Palhinha xx, Matheus Nunes xx (Daniel Bragança dk. 90+1 ?), Pedro Porro xx, Pablo Sarabia xxx (Tiago Tomas dk. 84 ?), Pedro Gonçalves xx (Nuno Santes dk. 90+1 ?), Paulinho xxx

Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Jovane Cabral, Manuel Ugarte, Ruben Vinagre

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Goller: Coates (dk. 15 ve 27), Sarabia (dk. 44 pen.), Paulinho (dk. 89) (Sporting CP), Larin (dk. 24) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Porro, Inacio, Feddal (Sporting CP), Vida, Teixeira, Ghezzal, Pjanic (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Sporting, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
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