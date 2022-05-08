SPOR Uluslararası Edirne Maratonu 1022 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak - Son Dakika

SPOR Uluslararası Edirne Maratonu 1022 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- Edirne'de yarın 1022 atletin katılımıyla gerçekeştirilecek Uluslararası Edirne Maratonu için sporculara kitleri dağıtıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, "Maratonu daha ileri götürüp 2 veya 3 ülke ile birlikte yapabileceğimiz bir organizasyon haline getireceğiz" dedi.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu yarın koşulacak. Maraton öncesi katılımcılara sporcu kitleri, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Lozan Anıtı'nda dağıtıldı. 2022 yılının Edirne yılı ilan edilmesinin ardından maratonda 1022 sporcunun koşması bekleniyor.

10 ve 21 kilometre olarak koşulacak maraton, Lozan Anıtı'ndan başlayacak. Maratona katılacak tüm atletler, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sembolik geçiş yaparak Edirne istikametine koşacak. 10 kilometre koşan sporcular, Protokol Evi'nden tekrar Lozan Anıtı'na geri dönüş yaparak, parkuru tamamlayacak. 21 kilometre koşan atletler ise çarşı istikametinden Selimiye Camisi'ne doğru koşarak, Selimiye'nin etrafında bir tur attıktan sonra Lozan Anıtı'nda maratonu tamamlayacak.

"ÜLKEMİZDE BİLİNİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Sporcu kiti dağıtım törenine TAF Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve BUDDER Başkanı Önder Akdağ da katıldı. Edirne Uluslararası Maratonu'na federasyon olarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Taş, "Maddi olarak sponsorların desteğiyle bu organizasyon yapılıyor. Edirne gibi bir şehirde çok önemli bir organizasyon olacak. Edirne, ülkemiz adına en önemli şehirlerden birisi. Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirlerimizden birisi. Aynı zamanda Kırkpınar gibi efsaneye ev sahipliği yapan bir yer. Son senelerde, 2 gün önce de gördük Kakava Şenlikleri de çok büyüdü. Bu da Edirne'nin sanat ve kültür anlamında büyük atılım yaptığını gösteriyor. Biz de Atletizm Federasyonu olarak bütün bu potansiyeli, aynı Kırkpınar ve Kakava gibi bütün ülkemizde bilinir bir hale getirebilmek ve uluslararası hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda da potansiyeli çok yüksek" dedi.

"EDİRNE MARATONU, SINIRLARI AŞAN BİR MARATON"

Edirne Uluslararası Maratonu'nu önümüzdeki yıllarda 2 veya 3 ülke ile birlikte düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Taş, "Balkan ülkelerine çok yakın. 2 saatte 4 ülke hemen gelip katılabilecek bir pozisyonda. Önümüzdeki senelerde de böyle bir yarış göreceğiz. 2 kıtayı birleştiren İstanbul Maratonumuz var. Dünyada tek organizasyon. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin Büyük Atatürk Koşusu var. En uzun soluklu yarışlardan birisi. Edirne Maratonu'nun özelliği de sınırları aşan bir maraton olma özelliği. Bu anlamda da diğer maratonlardan kendisini ayrıştırdı. Hatta bunu daha ileri götürüp 2 veya 3 ülke birlikte yapabileceğimiz bir organizasyon haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKDAĞ: 1022 ATLETLE EDİRNE YILINA ATIFTA BULUNACAĞIZ

BUDDER Başkanı Önder Akdağ ise Edirne Uluslararası Maratonu'nun Türkiye ve Edirne için güzel bir organizasyon olacağını belirterek, "8 Mayıs 2022'de 7'nci Uluslararası Edirne Maratonu'nu gerçekleştiriyoruz. Bugün Lozan Anıtı'nda sporcularla buluşuyoruz, kitlerini alıyorlar. Aynı alanda etkinliğin start ve finişi de gerçekleşecek. 2022 Edirne yılı, 1022 atletle Edirne yılına atıfta bulunarak organizasyonu gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, şehrimiz için güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Bütün spor camiası da bunu zevkle izleyecek" diye konuştu.