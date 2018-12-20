Son Dakika Haberleri: Spor Ümit Özat Fenerbahçe'nin Forması 2 Puan Alır

Spor Ümit Özat Fenerbahçe'nin Forması 2 Puan Alır

4 saat önce

Spor (ÖZEL) Ümit Özat Fenerbahçe'nin forması 2 puan alırFutbol günden güne kötüye gidiyorGünah keçileri antrenörler oluyorBizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedikOlgucan KALKAN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ümit Özat, Fenerbahçe küme düşme hattında görülebilir...

Spor Ümit Özat Fenerbahçe'nin Forması 2 Puan Alır, System.String[]
Spor (ÖZEL) Ümit Özat Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır

Futbol günden güne kötüye gidiyor

Günah keçileri antrenörler oluyor

Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ümit Özat, Fenerbahçe küme düşme hattında görülebilir ama Fenerbahçe küme düşmez dedi.

Teknik direktör Ümit Özat, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren Özat, Fenerbahçe'nin durumu insanların çok malzeme yapabileceği bir konu değil. Her zaman söylüyorum; Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır. Fenerbahçe'nin bu sorunları atlatacak gücü var ifadelerini kullandı.

FUTBOL GÜNDEN GÜNE KÖTÜYE GİDİYOR

Şu an herhangi bir kulüpte görev yapmayan Özat, Fenerbahçe'den teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentisinin olmadığını söyledi. Özat, Fenerbahçe'den hiç teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentim olmadı. Alın yazısı, belki ileride olur. Görüştüğüm 5-6 takım var ama pek anlaştığımız söylenemez. Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik. Futbol günden güne kötüye giden bir hal aldı. Kulüplerin mali durumları da öyle. Geçmişte yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Zamanı geldiğinde doğru bir yerden başlamak istiyoruz şeklinde konuştu.

GÜNAH KEÇİLERİ ANTRENÖRLER OLUYOR

MKE Ankaragücü yönetiminin İsmail Kartal'ın görevine son vermesiyle ilgili olarak da konuşan Ümit Özat, Ankaragücü ile ilgili yorum yapmam mümkün değil, ben de orada görev yaptım, ben de oranın ekmeğini yedim. Kendi iş konuları. Her antrenörün başına bir şeyler geliyor. Biz daha ağırlarını yaşadık, taraftar sahaya atladı ve saldırdı. Dolayısıyla her gönderilen hocayla ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Onlar da benim meslektaşlarımız. Bu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapması gereken bir açıklama. Kimse zannetmesin ki her kulüp güllük gülistanlık. Maalesef günah keçileri antrenörler oluyor. Ankaragücü ya da herhangi bir kulübün iç işleriyle ilgili yorum yapmak benim haddime değil ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:53 Kaynak: DHA

Bora Füzesi, DHA, Ümit Özat, Fenerbahçe, Spor
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