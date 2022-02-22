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SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı - Son Dakika

SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı

22.02.2022 09:53

SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladıHakan TÜRKTAN-Caner AKSUESKİŞEHİR,(DHA)- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı.

SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSUESKİŞEHİR,(DHA)- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı.

21'incisi düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı. 30 üniversiteden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı ve 25 Şubat'ta sona erecek şampiyonanın açılışına ESTÜ Rektörü, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, rektör yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Argan ile sporcular katıldı.

'DENEYİM VE ALT YAPI OLARAK EN İYİSİYİZ'

Okçuluk müsabakaları anlamında Türkiye'deki üniversiteler arasında deneyim ve alt yapı olarak en iyisi olduklarını belirten ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Bu şampiyonaya üniversitemizin ve şehrimizin ev sahipliği yapıyor olmasından son derece mutluyuz. Aslında çok büyük bir katılım var. 600 sporcu bekliyorduk ama aşı nedeniyle 30'a yakın üniversiteden 300 sporcu katılıyor. İnşallah başarılı ve güzel bir etkinlik olur. Daha önce okçuluk müsabakalarına yine üniversitemiz ev sahipliği yapmıştı. Türkiye'de de, üniversiteler arasında bu anlamda deneyim ve alt yapı kapsamında belki en iyisiyiz dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Okçuluk Teknik Kurulu Başkanı ve ESTÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Hayri Ertan ise, Bu yıl 21'incisini düzenliyoruz. Pandemi koşulları olmasına rağmen çok geniş bir katılım var. Bu kadar katılımın olması bizi çok mutlu etti. Daha çok katılımın bekliyorduk ama pandemi endişesiyle sanırım sporcular seyahat etmek istemediler. Klasik yaylarda erkek ve kadın, makaralı yaylarda erkek ve kadın olmak üzere bu yarışmada 4 kategori var. Ayrıca Dünya Okçuluk Federasyonu'nun da uyguladığı erkek ve kadın sporcunun bir takım oluşturduğu mix takımlar kategorisi olacak diye konuştu.

SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Eskişehir, Türkiye, Okçuluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı - Son Dakika


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