Üye Girişi
Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu - Son Dakika

Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu

13.10.2021 10:23
Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu

Turkcell Platinum, Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile ünlü isimlerle bir araya geldi.

Turkcell Platinum, Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile ünlü isimlerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyası sağlıklı yaşam ve spor içerikleri ile zenginleşiyor. Bu kapsamda hayata geçen yeni faydaları koçluğunu oyuncu Ayşe Tolga'nın üstlendiği sağlıklı yaşam ve spor etkinliği ile tanıtıldı.

Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin bir araya geldiği etkinliğe aralarında Ebru Şallı, Aslıhan Koruyan Sabancı, Mirela Cerica, Petek Ertüre, Nergis Pekuysal, Dila Bulut ve Nida Bozkurt gibi birçok isim katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Platinum'a sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili çok özel ayrıcalıklar ve fırsatlar ekledik. Yeni eklediğimiz 'Kazandıran Adımlar' ve 'Kazandıran Rotalar' kurguları ile müşterilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bizi bu özel günde yalnız bırakmayan tüm isimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, ünlü isimler Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak kendileri için özel hazırlanan rotada doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Parkurda keyifli bir yürüyüş yapan ünlüler ardından sağlıklı yemek atölyesine katılarak birbirinden özel tarifleri öğrenme ve tadım yapma şansına sahip oldu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Aslıhan Koruyan Sabancı, Ayşe Tolga, Ebru Şallı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı 10:26 Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi 10:23 Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı
Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler 10:06 Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz 10:00 İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz Bu da hassas İETT şoförü! 09:59 Bu da hassas İETT şoförü! "Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları indirmeye çalıştı
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 09:33 Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Son Dakika Haberleri
10:30 Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktılar, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı
10:26 Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı
10:24 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı
10:22 Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi
10:22 Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları başladı
10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı
10:15 Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi
10:06 Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler
09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktılar, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktılar, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı         
10:30
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları başladı Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları başladı         
10:22
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Filmlere konu olacak olay! Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı çöpe attı Filmlere konu olacak olay! Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı çöpe attı         
09:59
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor         
17:23
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement