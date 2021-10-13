Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu - Son Dakika

Turkcell Platinum, Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile ünlü isimlerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyası sağlıklı yaşam ve spor içerikleri ile zenginleşiyor. Bu kapsamda hayata geçen yeni faydaları koçluğunu oyuncu Ayşe Tolga'nın üstlendiği sağlıklı yaşam ve spor etkinliği ile tanıtıldı.

Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin bir araya geldiği etkinliğe aralarında Ebru Şallı, Aslıhan Koruyan Sabancı, Mirela Cerica, Petek Ertüre, Nergis Pekuysal, Dila Bulut ve Nida Bozkurt gibi birçok isim katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Platinum'a sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili çok özel ayrıcalıklar ve fırsatlar ekledik. Yeni eklediğimiz 'Kazandıran Adımlar' ve 'Kazandıran Rotalar' kurguları ile müşterilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bizi bu özel günde yalnız bırakmayan tüm isimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, ünlü isimler Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak kendileri için özel hazırlanan rotada doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Parkurda keyifli bir yürüyüş yapan ünlüler ardından sağlıklı yemek atölyesine katılarak birbirinden özel tarifleri öğrenme ve tadım yapma şansına sahip oldu.