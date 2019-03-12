Son Dakika Haberleri: Spor Ürünleri Mağazasına Giren 3 Hırsız, Suçüstü Yakalandı

Spor Ürünleri Mağazasına Giren 3 Hırsız, Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, spor ürünlerinin satıldığı mağazaya camını taşla kırıp, hırsızlık yapmak için giren 3 kişi, polis ve bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Spor Ürünleri Mağazasına Giren 3 Hırsız, Suçüstü Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın  Osmangazi ilçesinde, spor ürünlerinin satıldığı mağazaya camını taşla kırıp, hırsızlık yapmak için giren 3 kişi, polis ve bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Ekipleri görünce kıyafetlerin arasına saklanan 3 kişi, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. S.B., C.E. ve F.Ç., hırsızlık yapmak için spor ürünlerinin satıldığı mağazaya, camını taşla kırarak, girdi. Camın kırılma sesini duyup, evlerinin penceresinden bakanlar, mağazaya giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ve bekçiler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İçeriden ekiplerin geldiğini gören 3 kişi ise kıyafetlerin arasına saklandı. Mağazaya giren polisler, S.B., C.E. ve F.Ç.'yi ürünlerin arasında görüp, yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:22 Kaynak: DHA

Polis, Osmangazi, Bursa, Güncel
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