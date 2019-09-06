SPOR Usta Biniciler Türkiye Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Ahmet Turhan ALTAY İSTANBUL, (DHA) -

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Club'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nın ikinci gününde koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası'nda Hasan Şentürk, Sencer Can, Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç'ten oluşan Milli Takım Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın Milli takımlarının katılımıyla dünyanın önemli 145 sporcusu ve 147 atı yarışıyor.

Başkan Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları ikinci gününde sonuçlar şu şekilde

Qatar Airways Ustalar Bireysel Kupası sonuçları;

1.Türkiye'den Condino 29 isimli atıyla Hasan Şentürk

2.Türkiye'den Downing Street isimli atıyla Hüsnü Dinç

3.Bulgaristan'dan Sanvacento isimli atıyla Angel Niagolov

4.Türkiye'den Croos isimli atıyla Sencer Horosan

5.Romanya'dan Cashmere 31 isimli atıyla Ionut Ursache

6.Türkiye'den Siec Diamond Slying isimli atıyla Oğuz Dalmış

Qatar Airways Ustalar Takım Kupası sonuçları ise şöyle

1.Türkiye Biniciler; Hasan Şentürk, Sencer Can, Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç

2.Romanya Biniciler; Ionut Ursache, Norbert Schumann, Ionet Bucur ve Daniel Ionut Bucur

3.Yunanistan Biniciler; Grigoris Voglis, Antonios Antoniou, Selini Popp, Yiannis Skandalis

4.Burgaristan Biniciler; Ivaylo Bonev, Iliev Miroslav, Anton Datzinski, Angel Niagolov