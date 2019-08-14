SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz
1 saat önce
SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz.
SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!