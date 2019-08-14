Son Dakika Haberleri: SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz

1 saat önce

SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz.

SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu
Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 22:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Vaclav Jilek Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]