Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen, Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'nda, erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa, kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu birinci oldu.

Kızıltepe'de Kaymakamlık ve belediye tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen koşuya, Ürdün, Azerbaycan, Etiyopya, Kenya ve Türkiye'den 72'si kadın 363 sporcu katıldı.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki Halı Sokağı'nda düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bir yandan çocukları ve gençleri spora teşvik etmeyi bir yandan da kentin ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İlk defa düzenlenen koşuya sporcu ve vatandaşların yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Kızıltepe'de ilk defa düzenlenen yarı maratona hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi katılımın olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Bugün etkinliğimizi başlattık, inşallah devamını da getireceğiz. Bu etkinliğin ilimizin tanıtımına ciddi katkısının olacağına inanıyorum. Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Vali Demirtaş ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın başlattığı 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa birinci, Ahmet Alkanoğlu ikinci ve ağabeyi Ömer Alkanoğlu ise üçüncülük elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu yarışı ilk sırada tamamladı. Nuran Satılmış ikinci, Derya Kanur ise üçüncü oldu.

İlçede yarı maraton dışında 5 kilometrelik "halk koşusu" yarışı da yapıldı.

Kaymakam Çam, yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

Maratona katılım sağlayan herkese teşekkür eden Çam, gelecek yıllarda da bu maratonu sürdürmeyi hedeflediklerini, bölgenin sporla anılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Koşuyu erkekler kategorisinde birincilikle tamamlayan Etiyopyalı Regasa, arkadaşlarının davetiyle geldiği Mardin'de birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Geldiğim için çok sevindim. İlk kez bu yarışma yapılıyor, güzeldi. Seneye inşallah daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.