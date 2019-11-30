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Spor vali özdemir çakacak, eskişehirspor kafilesini deplasmana uğurladı

6 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehirspor kafilesini deplasmana uğurladıHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte yarın İzmir'de Altay ile karşılaşacak olan Eskişehirspor kafilesini uğurladı.

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir spor kafilesini deplasmana uğurladı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte yarın İzmir'de Altay ile karşılaşacak olan Eskişehirspor kafilesini uğurladı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, sezonun 13'üncü haftasında yarın oynayacağı Altay maçı için İzmir'e gitmek üzere Hanefi Demirkol Tesisleri'nden yola çıktı. Eskişehirspor kafilesini, tesislere gelen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç el sallayarak uğurladı.

Tesislerde futbolcu ve teknik ekiple birlikte kahvaltı yapan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehirspor'un Süper Lig'i hak eden bir takım olduğunu belirterek, "Eskişehirspor, son yapılan kongrede yeni yönetim kurulu ile yoluna devam ediyor. Bugün gideceğiniz Altay maçı öncesinde başkan ve yönetim kurulu üyelerine iadeiziyarette bulunmak hem de futbolcularla birlikte kahvaltı yapıp, deplasman maçına uğurlamak üzere bir araya geldik. Eskişehirspor'umuz Türk spor tarihi içerisinde adından her zaman övgüyle söz ettirecek önemli başarılara imza atmış çok köklü bir kulübümüz. Tabii, bugün içerisinde bulunduğu durum Eskişehirspor'un yeri değil. Eskişehirspor; kulübüyle, sporcularıyla, taraftarıyla gerçekten Süper Lig'i hak eden bir kulüp. İsteğimiz Eskişehirspor'u oralarda görmek. Bugün, biz sizlere manevi destek olmak, deplasmana giderken sizi bu manevi güçle uğurlamak için buradayız" dedi.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ise "Henüz çok yeni bir yönetim kurulu olarak yeni bir anlayışla, ruhla, heyecanla yola çıktık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Eskişehirspor coşkusunu yeniden yaşatmak amaçlı şehrimizin mülki amirlerinden başlayarak ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerin karşılığı olarak Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak tesisimizi ve mabedimizi şereflendirdi" diye konuştu.

Spor vali özdemir çakacak, eskişehirspor kafilesini deplasmana uğurladı

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:16 Kaynak: DHA
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