Spor vali yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor vali yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti - Son Dakika

Spor vali yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti

6 saat önce

SPOR Vali Yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti.

SPOR Vali Yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti

Spor vali yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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