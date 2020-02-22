Spor vali yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti - Son Dakika

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Spor vali yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti
6 saat önce
SPOR Vali Yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
SPOR Vali Yerlikaya, kulüp başkanlarını kabul etti
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