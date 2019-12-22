Spor ve dans merkezlerinden yıl sonu gösterisi - Son Dakika
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Spor ve dans merkezlerinden yıl sonu gösterisi

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri, yıl sonu gösterisine hazırlanıyor.

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Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri, yıl sonu gösterisine hazırlanıyor.


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri, çeşitli danslar ve eğlenceli müziklerle dolu bir yıl sonu gösterisi gerçekleştirecek. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek yıl sonu gösterisinde, Odunpazarı Belediyesi Spor ve Dans Merkezi, Büyükdere Spor ve Dans Merkezi, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Spor ve Dans Merkezi, Emek Spor ve Dans Merkezi, Orhangazi Spor ve Dans Merkezi ile Yenikent Tenis, Pilates ve Yoga Merkezinde dönem boyunca ders alan atölye katılımcıları sahne alacak.


Katılımın ücretsiz olduğu yıl sonu gösterisinde zumbadan step aerobiğe, yogadan kovboy danslarına, oyun havalarından Roman danslarına kadar birçok gösteri yapılacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Hasan Polatkan, Büyükdere, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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