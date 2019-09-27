Spor ve doğa tutkunları Bursa’da bir araya geliyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:01
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