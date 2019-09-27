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Spor ve doğa tutkunları Bursa’da bir araya geliyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Spor ve doğa tutkunları Bursa’da bir araya geliyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:01 
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