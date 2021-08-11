Üye Girişi
Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek - Son Dakika

Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek

11.08.2021 15:12
Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek, System.String[]

Blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, Göztepe Spor Kulübü'nün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını taraftarın belirlemesini sağlayacak.

Blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, Göztepe Spor Kulübü'nün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını taraftarın belirlemesini sağlayacak.

Socios'tan yapılan açıklamaya göre, Manchester City'den Paris-Saint Germain'e, Atletico Madrid'den Juventus'a, Barcelona'dan Inter'e kadar dünyanın büyük futbol kulüplerinin Fan Token projelerinin yaratıcısı olan blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı veren oylamalar ile de spor ve dijital dünyanın en yeni etkileşim modellerinden birine öncülük ediyor.

Roma'nın takım otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanın pazı bandındaki mesaj, Allianz Arena'daki gol kutlama marşı, Apollon Limasol'un ilk 11'i gibi birbirinden değişik oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi yapan Socios, Türkiye'de partneri olan kulüplerle de farklı oylamalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Muslera'nın giyeceği eldivenin rengi, İstanbul Başakşehir oyuncularının ısınma t-shirtlerindeki mesajlar, Trabzonspor'un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, şimdi de "Göztepe'nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?" sorusunu soruyor.

Socios uygulamasını indirerek $GOZ Fan Token alan sarı kırmızı taraftarlar, "Tam 35 Store", "GÖZGÖZ Store", "No: 1925", "1925 Dükkan", "Store 35" gibi isimler arasında seçim yaparak, kulübün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını belirleyecek. Türkiye'de ilk olan bu oylama, 20 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Oylama sonrasında en çok oy alan isim, sarı kırmızıların mağazalarının yeni marka adı olacak.

Paris Saint Germain, Barcelona, Göztepe, token, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! 15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? 15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü 15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! 14:54 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! 12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor 12:28 Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor

Son Dakika Haberleri
15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!
15:25 Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi
15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
15:09 Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak
15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
14:53 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:21
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar         
14:58
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 15:30:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement