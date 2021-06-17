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"Spor ve Park projelerine örnek gösterilecek bir yatırım" - Son Dakika

"Spor ve Park projelerine örnek gösterilecek bir yatırım"

17.06.2021 14:46

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ahmet Atılgan Parkımız ile Güreş Sahamızın bulunduğu bölgeyi, 'Spor Kompleksi' projemizle baştan aşağıya dönüşümünü sağladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ahmet Atılgan Parkımız ile Güreş Sahamızın bulunduğu bölgeyi, 'Spor Kompleksi' projemizle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayarak, modern bir hüviyete kavuşturacağız. Projemiz, spor ve park projelerine örnek gösterilecek mimari desenlere sahip olup, geleceğe bırakacağımız güzel eserlerimiz arasında yerini alacaktır. " dedi.

Mollakasım mahallesinde toplam 6 dönüm alan üzerindeki Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahasını modern ve güçlü bir yatırımla nezih bir görüntüye kavuşturacaklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 570 kişilik yeni tribünü, spor sahası, kafeteryası, soyunma odaları ve sosyal donatılara sahip 'Spor Kompleksi' projesiyle bölgeye olan ilgiyi artıracaklarını söyledi.

Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahasının olduğu bölgede devam eden dönüşüm yatırımlarını inceleyenYeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Temiz havası ve doğal bir atmosferin içerisinde olan parkımız ve güreş sahamızın olduğu yaklaşık altı dönümlük alanı modern bir projeyle turizme kazandırmak için çok yoğun çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Toto Teşkilatımızla işbirliği halinde hizmete sunacağımız spor kompleksimiz alanında ki çevre düzenleme ve kazı işlemlerimiz devam etmektedir. 1.000 metrekareden oluşan yeşil alanın alt yapı ve drenaj sistemi yeniden elden geçirilip, karakucak güreşleri başta olmak üzere sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı çok güzel bir mekan haline dönüştüreceğiz. Bölgemizde artık geleneksel hale gelen karakucak güreşlerimizin günümüz şartlarına göre güzel ve modern alanlarda yapılmasını sağlayarak, tarihi sporumuzu gelecek nesillere taşımış olacağız. Burada eskiyen, atıl vaziyette olup kullanılmayan ve bölgemize yakışmayan görüntüyü tamamen ortadan kaldırıp, gelişen Yeşilyurt'un vizyonuna yakışan güzel bir eseri daha hizmete sunacağız. " dedi.

Güreş Sahasını modernize ederek ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılma hayali kuran güreşcilere çok güzel imkanlar sunacaklarını dile getiren Başkan Çınar, "Bölgemizde ki yetenekli sporcularımıza güzel şartlarda spor yapma imkanı sunarak, hayalini kurdukları bir geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Ahmet Atılgan Parkımızın yan tarafındaki bir alanı daha belediyemize kazandırarak alanı genişlettik. Spor Kompleksi, kafeterya ve sosyal donatılarıyla bölgeye farklı güzellikler kazandıracak olan buradaki yeni yatırım alanımızın bulunduğu bölgenin doğal güzelliklerin içerisinde olması projenin değerini bir kat daha artırmaktadır. 15 km uzunluğundaki Beylerderesi dere ıslah çalışmasının da olduğu bu bölgemizde gerek sulama kanalının temizliği, taşkın koruma tesisleri, yol açma, aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte burası tam manasıyla yeni bir yaşam merkezi olacaktır. Misafirlerimiz buradaki kafeterya alanında yemeğini yiyip güzel bir ortamda bölgenin güzelliklerini solurken diğer taraftan düzenlenecek farklı branştaki sportif etkinlikleri de modern bir ortamda izleme fırsatına kavuşmuş olacak. Yeşilyurt'umuzu topyekün geliştirmek, tarihsel ve kültürel ruhunu yeniden canlandırmak ve yeni yaşam alanlarıyla bütün mahallelerimizin cazibesini artırmak adına attığımız güçlü ve kalıcı adımlarımıza her yeni gün bir yenisini daha ekleyerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projelerimizle, konaklarımızla, müzelerimizle, meydan düzenlemelerimizle, yeni otoparkımızla, standardı yükselen ulaşım ağı ve bu tür farklı projelerimizle turizm sektörünün dikkatini Yeşilyurt'a çekmiş olacağız. Havası, suyu, iklimi, yöresel lezzetleri ve kültürel mekanlarıyla herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer olan Çırmıhtının güzelliklerini bu tür alt yapısı güçlü güzel projelerle daha geniş kesimlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bölgemizi ziyaret edecek olan tüm misafirlerimizin geleneksel hayatla modern yapılaşmayı bir potada buluşturan yatırım alanlarımıza büyük ilgi göstereceklerine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de bölgedeki restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri, müzeler, konaklar, park, yeşil alan ve sportif yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güreş, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Spor ve Park projelerine örnek gösterilecek bir yatırım' - Son Dakika


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