Spor ve sağlıklı yaşam online eğitim kursları başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor ve sağlıklı yaşam online eğitim kursları başlıyor - Son Dakika Spor

Spor ve sağlıklı yaşam online eğitim kursları başlıyor

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 81 İlde hayata geçirilecek olan spor ve sağlıklı yaşamla ilgili 'Online eğitim kursları' başlıyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 81 İlde hayata geçirilecek olan spor ve sağlıklı yaşamla ilgili 'Online eğitim kursları' başlıyor.


Durağan geçen yaşamın insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerine karşı, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları, internet üzerinden çeşitli sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam kursları verilerek içinde bulunulan pandemi sürecini bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için 81 il ile aynı anda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar ile 'Online eğitim kursları' verilmesi amaçlanıyor.


Bu kapsamda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Antrenörler, Spor Psikologları ve Diyetisyenler tarafından hazırlanan eğitimler, belirlenen gün ve saatlerde İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından verilecek. 11 Mayıs Pazartesi günü start alacak kurslar kapsamında atletizm, cimnastik, judo, karate, kickboks, muaythai, taekwondo, halk oyunları, core ve ev tipi spor çalışmaları gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, kurum diyetisyenleri tarafından hazırlanan sağlıklı beslenme programları ve yine kurum spor psikologlarının hazırlayacağı genel psikolojik konular ele alınacak.


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Korona virüs tehdidi nedeniyle evde geçirdiğimiz süreçte fiziksel aktivitelerin kısıtlanmaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen spor ve sağlıklı yaşamla ilgili 'Online eğitim kursları'nı, alanlarında deneyimli personellerimizin hazırladıkları programlarla 11 Mayıs Pazartesi günü başlatıyoruz. Özellikle evlerinde kalan vatandaşlarımızın, pandemi sürecini bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Evde yapılabilecek birkaç basit egzersizle vücut direncinin yüksek tutulmasını sağlayabiliriz. Bu sebeple içinde bulunduğumuz süreçte tüm vatandaşlarımıza 'Evde kal hareketsiz kalma' diyorum" dedi. - MERSİN

Koronavirüs, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:11 Kaynak: İHA

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