Son Dakika Haberleri: Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai
Son Dakika Dünya Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai - Son Dakika Dünya

Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai

6 saat önce

Dünyanın en çok ziyaret edilen 7. kenti Dubai'de turizm alanı büyümeye devam ediyor.

">

Dünyanın en çok ziyaret edilen 7. kenti Dubai'de turizm alanı büyümeye devam ediyor. Seyahat pazarının isteklerine göre kendini yeniden icat etmeyi başaran Dubai, sağlıklı yaşam turizmine önemli yatırımlar yaptı. Dubai, spor tutkunlarının yeni adresi olduView on euronews

Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai

Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlıktan Real Madrid açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:42:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]