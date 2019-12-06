Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai

Dünyanın en çok ziyaret edilen 7. kenti Dubai'de turizm alanı büyümeye devam ediyor. Seyahat pazarının isteklerine göre kendini yeniden icat etmeyi başaran Dubai, sağlıklı yaşam turizmine önemli yatırımlar yaptı. Dubai, spor tutkunlarının yeni adresi olduView on euronews