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Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının "aşı" pişmanlığı - Son Dakika

Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının "aşı" pişmanlığı

14.01.2022 11:26
Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının "aşı" pişmanlığı

Antalya'da spora ve takviyelere güvendiği için aşı olmayan 32 yaşındaki Yasin Çağatay Erdemci, yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakım servisinden "aşı olun" çağrısı yaptı.

Antalya'da spora ve takviyelere güvendiği için aşı olmayan 32 yaşındaki Yasin Çağatay Erdemci, yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakım servisinden "aşı olun" çağrısı yaptı.

Kurumsal bir firmanın bölge müdürü olarak çalışan Erdemci, düzenli spor yaparak, vitamin takviyeleri alarak, sağlıklı besinler tüketerek salgından korunmaya çalıştı.

Bağışıklığını güçlü tutunca koronavirüse yakalanmayacağını, aşı olmaya gerek olmadığını düşünen Erdemci'ye, yüksek ateş ve titreme şikayetiyle gittiği hastanede PCR testi yapıldı.

Testi pozitif çıkan Erdemci, evde 3 yaşındaki oğlundan ve eşinden izole olarak karantinaya girdi. Yaklaşık 10 gün sonra fenalaşan Erdemci, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solunum güçlüğü çeken ve değerleri kötüleşen Erdemci'nin Kovid-19 yoğun bakım servisinde oksijen desteğiyle nefes alması sağlanıyor.

"Dayanılacak bir hastalık değil"

Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Erdemci, AA muhabirine, hastalığa yakalanana kadar aşının öneminin farkına varamadığını, hastalandıktan sonra akciğerlerinde tutulum olduğunu dile getirdi.

Nefes alamadığını dile getiren Erdemci, "Aşı olmadığım için inanılmaz pişmanım, herkese vakit kaybetmeden en acil şekilde aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü nefes alamamak çok kötü. Sağlık ekipleri çok iyi bakıyor ama dayanılacak bir hastalık değil. Hem kendimize hem sağlık ekibine yardımcı olmak için aşı olmak gerekiyormuş." diye konuştu.

"Virüse yakalandığınız an yerle bir ediyor"

Hangi aşıyı yaptıracağına karar veremediğini, sonra da aşı olmayı önemsemediğini aktaran Erdemci, şunları kaydetti:

"Kendimi sağlıklı tutmaya çalışıyordum. Spor yaparak, sağlıklı besinler alarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalışıyordum ama ne yaparsanız yapın salgın etkiliyor, yakalandığınız an yerle bir ediyor. Spor yapan, kendini sağlıklı tutan birisi olmama rağmen virüs beni yendi. Bir an önce iyileşip 3 yaşındaki oğluma, eşime kavuşmak istiyorum, onları çok özledim. Üç haftadır göremiyorum, sarılamıyorum. Buradan sağlıklı çıkmayı hayal ediyorum."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının "aşı" pişmanlığı - Son Dakika
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