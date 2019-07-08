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SPOR Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi

29 dakika önce

SPOR Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldiÇocukluğundan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorumFenerbahçe istedi ve olduMustafa AKIN DÜZCE (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, imza...

SPOR Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi
Çocukluğundan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum
Fenerbahçe istedi ve oldu
Mustafa AKIN DÜZCE (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulübün yeni sezon kampına katılmak üzere Topuk Yaylası'na geldi.
Muriç'i, kulübün idari menajeri Volkan Ballı karşıladı. Kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muriç, çok mutlu olduğunun altını çizerek, Öncelikle Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük bir camiasına katıldığım için, bu camiaya üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum. Çocukluğundan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Kelimelerle ifade edemem. İyi ki Fenerbahçe'deyim. Ben Fenerbahçe TV'ye de verdiğim röportajda, 'Fenerbahçe istedi, oldu' dedim. Şu anda da öyle söylüyorum, Fenerbahçe istedi ve oldu ifadelerini kullandı.
Muriç kısa açıklamasının ardından teknik direktör Ersun Yanal ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak üzere tesislere girdi.
SPOR Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:43 Kaynak: DHA
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