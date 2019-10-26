Spor vefa küçük olağan toplantımızı, olağanüstü kılan cumhurbaşkanımızın katılımıdır - 2
18 dakika önce
SPOR Vefa Küçük Olağan toplantımızı, olağanüstü kılan Cumhurbaşkanımızın katılımıdır - 2.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
SPOR Vefa Küçük Olağan toplantımızı, olağanüstü kılan Cumhurbaşkanımızın katılımıdır - 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı Erdoğan'a yapılan "Aidat" hatırlatması salondaki herkesi güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt