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SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı

05.10.2021 12:25

SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandıNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-Vefat eden gazeteci Ali Öcal için 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlendi.

SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-

Vefat eden gazeteci Ali Öcal için 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Ankara'nın duayen gazetecisi Ali Öcal için 19 Mayıs Dış Sahalar'da düzenlenen törene spor kulüpleri yetkilileri, sporcular, spor federasyonları temsilcileri, iş ve siyaset dünyasından insanlar, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, gözyaşlarına hakim olamayarak, 'Kendisiyle 22 yıldır ağabey-kardeş ilişkimiz var. Bu camiaya çok emeği olmuştur. Burada büyüklerimiz varken bir ricam olacak, 1 nolu sahanın Ali Öcal sahası adının verilmesini isterim. Allah rahmet eylesin. Ankara'nın 55 yıllık spor hafızasıydı, Ankara'nın sporcusuna, antrenörüne, başkanına, yöneticisine çok büyük emeği, katkıları olmuştur. Ankara'da sporun yaygınlaşmasına, tesislerin gelişmesine çok gayret etmiştir. Almadan vermek diye bir laf vardır ya, almadan vermeye çalışan bir insandı. Sporun menfaatini ön planda tutan bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Amatör spor camiası abisini, çok kıymetli bir değerini kaybetti' dedi.

ERCAN ATA: O SAHALARIN DOSTUYDU

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata da, 'Ali ağabey bizim spor dostumuzdu. Buradaki arkadaşlarımızın yüzde 99'unun yolu Ali ağabey ile kesişmiştir. Meslekteki arkadaşlarımızın, gençlerimizin akıl hocasıydı. O bu sahaların dostuydu. Bugün dost olduğu sahalarda son yolculuğuna uğurluyoruz. Tek üzüntüm Ali ağabey projesinin son 10 sayfasına gelmiş. Biz tüm amatör camia olarak o son 10 sayfanın tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanı cennet olsun' diye konuştu.

BÜNYAMİN GEZER: ANKARA SPORUNUN DOSTUNU KAYBETTİK

Eski hakem Bünyamin Gezer ise, çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, 'Ankara sporumuzun başı sağ olsun. Ali ağabey çok özel bir insandı. Bu sahaların hafızasıydı. O kadar çok anımız var ki, herkesle vardı. Güler yüzlü, sevecen, herkese yardım etmek isteyen çok güzel bir insanı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Başımız sağ olsun. Ankara'nın sporunun dostunu kaybettik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, Ankara sporunun başı sağ olsun' sözlerini kullandı.

AHMET TEKCAN: O BİR NESLE İLHAM OLMAYA GELDİ

Çamlıdere Doğa Dostları Derneği Başkanı Ahmet Tekcan, Ali Öcal'ın çok çalışkan bir insan olduğunu vurgulayarak, 'Ali Öcal derneğin kurucu ve onursal başkanıydı. Onun bir parolası vardı. Ait olduğu topraklara karşı duyarlılığını yitirenler insan olma vasfını da kaybeder derdi. Bir nesle ilham olmaya geldik dedi, Ali ağabeyim Çamlıdere spor, kültür ve sanatı için bu derneği kurmuştur. Hepimizin başı sağ olsun' şeklinde konuştu.

Ali Öcal'ın cenazesi, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, bugün ikindi vakti Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı

Ali Öcal, Ankara, Mayıs, Vefat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Gazeteci Ali Öcal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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