Spor victor ruiz var hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor victor ruiz var hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor - Son Dakika

Spor victor ruiz var hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor

6 saat önce

SPOR Victor Ruiz VAR hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor (3)

SPOR Victor Ruiz VAR hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor (3)

Spor victor ruiz var hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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