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Vincenzo Montella: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" - Son Dakika

Vincenzo Montella: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

16.10.2021 21:42
Vincenzo Montella:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi. Bazı anlarda şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük. Bazı pozisyonlarda istediğimiz olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı daha önceden de tanıdığını, oynatacağı oyun stilini bildiğini belirten Montella, daha sonra şunları söyledi:

"Kendisini tanıyordum önceden. Romanya'da hiç umulmadık bir takımla şampiyon oldu. İstediğimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Maçta kapanacaklarını biliyorduk o nedenle kalite eklememiz gerekiyordu. O nedenle değişiklik yaptık. Maçta kaliteye ihtiyacımız vardı."

(Umutcan İşledici/İHA)

Vincenzo Montella: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Vincenzo Montella: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Vincenzo Montella: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vincenzo Montella: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika


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