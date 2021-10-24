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Vitor Pereira: "Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu" - Son Dakika

Vitor Pereira: "Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu"

24.10.2021 22:22
Vitor Pereira:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, aldıkları 2-1'lik Alanyaspor mağlubiyetiyle ilgili, "Bugünkü oyunla bu skoru hak etmedik.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, aldıkları 2-1'lik Alanyaspor mağlubiyetiyle ilgili, "Bugünkü oyunla bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bugünkü maçla ilgili ne diyebilirim ki. İlk yarı harika bir oyun sergiledik, golü bulmak için her şeyi denedik, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda bunu denedik ama rakip ilk fırsatta golü buldu. Golden sonra baskı kapasitesini kaybettik. Kazanmak için oyuncu değişiklikleri yaptık, ters ayakla orta yapmayı denedik ve beraberliği yakaladık. 2-1 yapacak fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kornerden ikinci golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık bir oyun oynamadı belki. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımız için üzgünüz. Bu şekilde oynamaya devam edersek, baskı yaparsak böyle oynadığımız maçları kazanırız. Birazcık eksik olan o topun çizgiyi geçmesi şanssızlığı her zaman olmayacaktır. Bu şans dönecektir. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü oyunla bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Futbol bazen adaletsiz ve bugünde adaletsiz bir sonuç oldu" dedi.

"SAHANIN ORTASINDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Maç sonrasında saha içerisinde takımla birlikte tribünlere gitmesi hakkında sorulan soruya cevap veren Pereira, "O an aklımdan şunu düşünüyordum, böyle bir maçı nasıl kaybederiz diye. 90 dakika boyunca göz önünde bulundurduğumda anlamak zor. Futbol böyle, rakip bazen bir kere gelir maçı kazanır. Son maçlardaki davranışları sergiledik, baskılı oynadık, ikili mücadeleleri kazandık, rakibe nefes aldırmadık. Böyle bir maçtan sonra sahanın ortasında hayal kırıklığı yaşadım. Taraftarda öyleydi. Bu çok normal. Benim tecrübem var. Tecrübem bana şunu söylüyor. Bugünkü oyunu oynar, ruhu gösterirsek bir sonraki maçta bu kaybettiğimiz puanı telafi ederiz" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ RUHU GÖSTERİRSEK DURUMU TOPARLAYABİLİRİZ"

Taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruya cevap veren Portekizli Teknik Adam, "Taraftarların yaşamış olduğu hayal kırıklığını anlıyorum onlarda benim gibi çok üzgünler. Yarın reaksiyon gösterme günü. Önümüzde çok fazla maç var ligde. Bugünkü ruhu gösterirsek bu durumu toparlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞINIZ BİR HATA GOL İLE SONUÇLANABİLİYOR"

Son 3 maçta oynanan futbola değinen Pereira, "3 maçın analizi farklı. 3'ü birbirinden çok farklı maç. Trabzonspor maçına baktığımız zaman 70 dakika 1 kişi eksik oynadık ama yine de ruhumuzu sahaya koyduk. Ama bir penaltı golüyle maç bizim için bitti. Antwerp maçının analizi farklı çünkü Avrupa maçı. O maçta yeteri kadar agresiflik gösteremedik. Bugün için dürüst bir analiz yapmak istersem 3-4 golle kazanmalıydık ama yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Rakibi çoğu zaman kendi yarı sahalarına kitledik. Kolay değil böyle bir oyundan sonra kaybetmek. Takımın gösterdiği ruhtan memnunum. Maçın sonucunu kontrol edemiyoruz. Yaptığınız bir hata gol ile sonuçlanabiliyor. Rakibimiz 2-3 kere geldi, belki 1 puan hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. 1 hafta var Konyaspor maçına. Bu davranışları sergilersek haftaya rakip için zor maç olacak. Bizim reaksiyon gösterip daha çok çalışmamız gerek" dedi.

"MAÇ BİTTİKTEN SONRA DEĞİŞİKLİKLER İYİ KÖTÜ DEMEK KOLAY"

Müsabaka içerisindeki yaptıkları değişikliklerle ilgili soruya cevap veren Vitor Pereira, "Yapmış olduğumuz değişiklikleri maçı kazanmak için yaptık. Orta saha kalitemizi değiştirmemiz lazımdı. Nazım çok fazla süre almadığı için yoruldu ve oradaki orta kalitesini arttırmak için Ferdi'yi oraya çektik. Önde de topu tutabilmek için bir tane daha forvet oyuna soktuk. Mesut değişikliğiyle onun boşluk üretmesi için aldık. Son bir pas verip maçı değiştirebilmesi için girdi. Yaptığımız tüm değişiklikleri maçı kazanmak için yaptık. Maç bittikten sonra değişiklik iyiydi kötüydü demek kolay. Kafamızda çözüm olarak bunları belirledik ve bu değişiklikleri yaptık" diye konuştu.

"SAKATLIKLAR ÇOK FAZLA OLDU VE RİTİM YAKALAYAMADILAR"

Takımın gidişatına değinen Portekizli Teknik Adam, "Gerçekçi bakış açısıyla bakmamız gerekirse yaşadığımız bir çok sakatlıklar oldu ve onlar ritmini yakalayamadı. Milli arada çok fazla milli oyuncu milli takıma gitti. Bunun üzerine 3 günde bir maç oynadığımız takvim gelince antrenmanlarda hatalarımızı düzeltme fırsatımız olmadı. Savunma hattımızın milli takıma gitmiş olması, Tisserand'ın Serdar Aziz'in milli takımda yaşadığı sakatlık bizi etkiledi. Sangare'nin de sakatlığı bizi etkiledi ve kanat oyuncusunu dinlendirme fırsatını elimden aldı. Antrenmanlara 12-13 oyuncuyla çıkma durumumuz olduk. Taktiksel anlamda bizi etkiledi. Bugün oynadığımız oyun ilk 5 maçtaki performanstaki davranışların hepsini sergiledik. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık, onların çok fazla maçını izledim. Oynadıkları maçlarda rakiplerine problem yaptılar ama bugün savunma yaptılar. Benim fikrime göre bugün oynamış olduğumuz oyun yüksek seviye oyundu. Kesinlikle bizler bugün kaybetmeyi hak etmedik, taraftarda hak etmedi" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Vitor Pereira: Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, oyunlar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vitor Pereira: 'Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu' - Son Dakika


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