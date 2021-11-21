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SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti - Son Dakika

SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

21.11.2021 22:47

SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti"Buraya şampiyon olmaya geldim""Birden fazla sistemde oynayabiliyor olmanız gerekiyor""Şampiyon ligin sonunda belli oluyor""Her maçı aynı değerlendirmemek gerekiyor"Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / - Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1...

SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

"Buraya şampiyon olmaya geldim"

"Birden fazla sistemde oynayabiliyor olmanız gerekiyor"

"Şampiyon ligin sonunda belli oluyor"

"Her maçı aynı değerlendirmemek gerekiyor"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 13'üncü hafta müsabakasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç oynadıklarını söyleyen Pereira, "Bu maç için çok çalıştık. Taraftarımızın ruhunu sahaya yansıttık. Aile olmak budur. Bugün takımım çok savaştı, çok çalıştı. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirdik. Sahaya karakter ve kalite koyduk, ruh koyduk. Yönetimimiz için, başkanımız için, taraftarımız için, oyuncularımız için çok mutluyum. Bu şekilde iyi çalışan bir takımın şansı mutlaka bir yerde dönecekti. Bugün takım ruhunu sahaya çok güzel yansıttık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti, oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAYA ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM"

"Buraya gerekçe sunmak için değil, şampiyon olmak için geldim" diyen deneyimli teknik adam, "İşlerin iyi gitmediğini düşündüğümde değişiklik yaparım. 4'lü savunma oynadık, maçı 3'lüyle tamamladık. Bugün iyi bir performans sergiledik. Eğer oyuncularım inanırsa ve birlik olursa, sahada en iyi şekilde performans sergilerler. Ailelerimiz de bizler acı çektiğimizde acı çekiyorlar. Taraftarlarımız bizimle birlikte sevinip üzülüyorlar. Ama bizim zor zamanlarda birlik olmayı bilmemiz lazım. Açıkçası ben buraya geri dönerken bunu hissettiğim için geri döndüm. Takımla bir aile olabileceğimizi hissettiğim için buraya döndüm. Önümüzde çok fazla maç var. Biz birlikte bir aile olarak kuvvetli şekilde durabilirsek, şampiyon olabiliriz. Ben buraya 2'nci, 3'üncü, 4'üncü olmaya gelmedim, şampiyon olmaya geldim. Ancak birlikte olursak uzun zamandır beklediğimiz şampiyonluğa ulaşabiliriz" dedi.

"BİRDEN FAZLA SİSTEMDE OYNAYABİLİYOR OLMANIZ GEREKİYOR"

"4'lü savunmayı görmeye devam edecek miyiz" sorusuna Pereira, şu yanıtı verdi: "Benim için sistemden ziyade davranışlar önemlidir. Birden fazla sistemde oynayabiliyor olmanız gerekiyor. Modern futbolda büyük takımların birden fazla sisteme adapte olması gerekiyor. Benim kariyerimdeki deneyimin bana öğrettiği şey bu."

"ŞAMPİYON LİGİN SONUNDA BELLİ OLUYOR"

Başkan Ali Koç'un desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Ben ve ekibim şampiyon olduğumuz takımlarda başkanın desteğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarımız çok tutkulu. Kimin çok çalıştığını görmek gerekiyor. Bizimki gibi bir başkanımız olduğunda çok güçlüyüz. Kimse sezonun bu bölümünde şampiyonluğu kaybetmiyor. Çoğu kişi Trabzonspor'un şampiyon olduğunu düşünüyor. Hala çok maç var. Biz Avrupa'da da oynuyoruz, Trabzonspor haftada bir maç oynuyor. Şampiyonlar, ligin sonunda belli oluyor. Kim daha istikrarlı, kaliteli, karakterliyse şampiyon oluyor. Biz de sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

"HER MAÇI AYNI DEĞERLENDİRMEMEK GEREKİYOR"

"Her takımın kötü dönemleri olabilir" diyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Trabzon'da oynadığımız maçta bir kişi eksik kaldık ve son dakikalarda penaltıdan yediğimiz golle yenildik. Sonrasında hafta içinde yorucu bir Avrupa maçı oynadık. Alanya maçında harika oynadık, 2 hatadan 2 gol yedik ve çok kaçırdık. Sonrasındaki Konya maçında erken bir gol yedik ve geriye düştük. Böyle durumlarda reaksiyon göstermek kolay değil. Dünyanın hiçbir takımında kolay değil. Konya'daki maça bakarken Gustavo ve Enner'i kaybettik. Her maçı aynı değerlendirmemek gerekiyor. Bu tarz durumlara girdiğinizde çalışmaya devam etmek gerekiyor. Sonrasında Antwerp maçını kazandık. Kayseri maçını kazanamamak bizi üzdü ama bugün kazandık. Mental ve duygusal olarak girdiğimiz bu dönem bizim için ağır bir darbe oldu. Biz her zaman birlik olarak kalmaya devam ettik ve bu kulüp için her zaman en iyisini istedik. İleriye bakmanız gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Bugün sahada bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Ferdi gerçekten çok zeki bir oyuncu. Atak anında ve defans anında takımlar farklı sistemlere dönüşebilirler. O yüzden oyuncuların birden fazla pozisyonda oynaması gerekiyor. Ferdi geleceği olan, zeki ve kaliteli bir futbolcu. Modern futbolun da bunu gerektirdiğini düşünüyorum."

SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Galatasaray, Fenerbahçe, Şampiyon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti - Son Dakika


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