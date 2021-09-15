SPOR Vitor Pereira: Pozitif ve hırslı bir oyun oynamak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Vitor Pereira: Pozitif ve hırslı bir oyun oynamak istiyoruz

Mustafa AKIN/ FRANKFURT (Almanya), (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Gerçekten çok güzel bir atmosferde oynayacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Frankfurt da tabii ki kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Sonucu göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pereira, "Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Frankfurt, iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Hem taktik hem teknik açısından. Güzel bir stat ve iyi bir zemin. İnanıyorum ki iyi bir taraftar da olacaktır burada. Yarın teknik ve taktik olarak kaliteli ve öz güvenli bir takım görmek istiyorum. Yarınki maç elbette zor olacaktır ama buraya gelmemizi sağlayan daha önce göstermiş olduğumuz öz güveni göstermemiz gerekiyor. Pozitif ve hırslı bir oyun oynamak istiyoruz. Rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat. Çünkü çok fazla Türk ve Fenerbahçe taraftarı olacaktır. Hangi ülkeye gidersek gidelim taraftarımız orada oluyor. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Yarınki maçtan isteğim taraftarımızın gurur duyabilmesi" dedi.

"KENDİ OYUNUMUZU YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Frankfurt maçı için antrenmandan çok video analizler üzerine hazırlık yaptıklarını belirten Pereira, "Sivasspor maçından sonraki süreci rejenerasyon için geçirdik. Çünkü kolay değil öyle bir maçtan çıkıp yarınki oynayacağımız maçı oynamak. Ondan sonra pazar günü lig maçı oynamak kolay değil. Sivasspor maçında oynayan oyuncular daha çok rejenerasyon antrenmanı yaparak geçirdiler bu süreci. Aynı zamanda sakatlıktan dönen oyuncuların da antrenmanlara adım adım, kademeli şekilde katılmalarını sağladık. Tekrar bir hata yapmak istemiyorum sakatlanmamaları için. Dolayısıyla bu maç için hazırlıklarımız teori üzerineydi. Antrenmandan çok video analizler üzerine hazırlıklarımızı yaptık. İyi bir takıma karşı oynamak için hazırız. Gerçekten çok güzel bir atmosferde oynayacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Frankfurt da tabii ki kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

"MESUT, TAKIMA HER ANLAMDA YARDIM ETMEK İSTİYOR"

Mesut Özil ile ilgili gelen soruya deneyimli çalıştırıcı, "Bu soruyu Mesut'a sormalısınız bana değil. Ben onun adına cevap veremem. Ama biliyorum ki yarınki maç için çok hırslı ve takımını yardım etmek istiyor. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardımcı olmak istiyor. Sadece taktiksel anlamda değil takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için, oyuncularımız için, taraftarımızın için çok önemli bir oyuncu. Yarın ona iyi bir maç diliyorum" dedi.

"SİSTEM DEĞİŞEBİLİR ÖNEMLİ OLAN DAVRANIŞLARDIR"

Frankfurt'un güçlü bir ligde yer aldığını belirten Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sistemden önemli olan şey davranışlardır. Rakibimizin de istikrarlı olarak sahada göstermiş oldukları davranışları var. Gerçekten güçlü bir ligde, dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynuyorlar. Bu da şu anlama geliyor. 3 günde bir güçlü takımlara karşı maç yapıyorlar. Sahada istikrarlı oynayan bir takım. Sistemler değişebilir önemli olan davranışların ne olduğudur. Bizi anlatırken de size aynı şeyleri demiştim. Davranışlar aslında sahadaki sisteminizden daha önemlidir. Aslında sahaya dizilişin maça nasıl başladığınızla alakalıdır. Maçın ofans ve defans anında sisteminiz değişiklik gösterir. Önemli olan davranışlarınızdır. İyi oynamanın tek yolu kendi kimliğinizi ve prensiplerinizi sahaya yansıtmaktır. Bu prensipler de bizim buraya geldiğimiz ilk günden beri uygulamaya çalıştığımız prensiplerdir."