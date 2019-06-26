Son Dakika Haberleri: SPOR Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi

1 saat önce

SPOR Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesiÜnlü isimlerden destek10 bin Dolar'a yakın para toplandıİSTANBUL (DHA) -Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC ve çevresinde yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar 'Fener Ol' gecesinde bir araya geldi.

SPOR Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
Ünlü isimlerden destek
10 bin Dolar'a yakın para toplandı
İSTANBUL (DHA) -
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC ve çevresinde yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar 'Fener Ol' gecesinde bir araya geldi.
'Fener Ol' sloganıyla Fenerbahçe'ye yardım kampanyası hız kesmeden devam ediyor. 'Fener Ol' kampanyasına destek gecesinde bir araya gelen Fenerbahçeliler, çekilişte IPad, Fenerbahçe'nin imzalı forması ve birçok hediye kazandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, eski Fenerbahçeli futbolcular Pierre Webo ve Ali Güneş ile sarı lacivertli takımın formasını giyen Alper Potuk, Washington DC'de düzenlenen 'Fener Ol' gecesine gönderdikleri video mesajlarıyla destek verdi.
Başkent Washington ve Virginia ile Maryland eyaletlerinde yaşayan 100'ü aşkın Fenerbahçeli, Meze Restoran'da bir araya geldi. Gecede Özgür Akkuş ve DJ Enes Akçay katılımcıları müzikleriyle coşturdu. Washington'da dernek kurmak isteyen gönüllüler, Fenerbahçe Spor Kulubü ile bağlantıda olduklarını ve dernek işlemleri için çalıştıklarını söyledi.
Organizasyona liderlik yapan iş adamı Erhan Türk, Whatsapp grubuyla fikrin başladığını ve bugün dernek olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Türk, Bugün Fenerbahçe taraftarlarıyla buluştuk ve 'Fener Ol'a destek oluyoruz. Benzer organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Aramızda bize destek için gelen diğer takım taraftarları da Türk sporunun dostluk ve centilmenlik üzerinde yükseldiğini kanıtladılar. Fenerbahçe Washington DC Derneği için çalışmalarımız devam ediyor dedi.
Fenerbahçe taraftarının buluştuğu gecede 'Fener Ol' kampanyası çerçevesinde 10 bin Dolar'a yakın para toplandı. Toplanan miktarın kulübe elden teslim edileceği kaydedildi.
SPOR Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Washington, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu 'Pedofili' içeren kitap iddianamesi kabul edildi: Hiçbir sanatsal ve edebi değer yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:49:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]