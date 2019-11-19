SPOR Yalçın Koşukavak Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bugüne kadar zor şartlardan geçtik. Herkes bunu biliyor. Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz dedi.

TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak ve oyuncular Çağlar Şahin Akbaba ile Burak Kapacak açıklamalarda bulundu.

KEÇİÖRENGÜCÜ ZOR GOL YİYOR

Milli aranın kendilerine iyi geldiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, Keçiörengücü'nün de iyi bir takım olduğuna işaret ederek, Her ara bizim işimize yarıyor. Sezon başından beri kamp dönemi geçirmeyen oyuncular vardı. Biraz daha fazla çalışma şansı buluyoruz. Keçiörengücü alt ligden gelen bir takım. Sağlıklı bir kulüp yapısı var. Ligde de 18 puanı var. Oyun anlamında iskelet bir kadroya sahip. Ön alan baskıları yapıyorlar. Zor gol yiyorlar. 4 maçta gol yemişler sadece. Kolay bir rakip değil, 18 puanı bazı şeyleri doğru yaptıkları için alıyorlar. Bizim de iç saha avantajımız var. Milli takım arasında çalıştığımız antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtarak kazanacağımızı düşünüyorum dedi.

CEZALI YA DA SAKAT OYUNCU OLMASINA ALIŞTIM

Bursaspor'un birçok farklı oyun planıyla oynadığını ve maç esnasında da birçok kez değişiklik yaptığını kaydeden Koşukavak, sakat ve cezalı oyunculara ilişkin, Her rakibin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Cezalı ya da sakat oyuncu olmasına alıştım artık. Problem değil. Diğer oyuncularla nasıl puanları aldıysak, yine mücadele edeceğiz. Birbirlerini aratmıyorlar diye konuştu.

BURSASPOR TARAFTARINI AVRUPA'DA DA BİLİYORLAR

Sosyal medyada taraftara verdiği mesajlar üzerine de konuşan Koşukavak, Biraz kötümser bir hava hissettim. Camiaya birlik ve beraberlik adına mesajlar verdim. Olumlu karşılandı. Beklentileri anlıyorum. Her geçen gün Bursa'yı daha iyi tanıyorum. Önemli başarılar yakalamış taraftarlar daha sonra üzücü şeyler yaşamışlar. Saha içindeki oyunlara kadar dikkatli olmaları beni sevindirilyor. Biraz da saha içini mantıklı yorumlamak gerekiyor. Bize destek olsunlar. Bugüne kadar zor şartlardan geçtik. Herkes bunu biliyor. Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz. Bursaspor taraftarını Avrupa'da da biliyorlar. Onları yanımızda görmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

SELEZNOV'U YORUMLARKEN BİR YILINI BOŞ GÖRMEK LAZIM

Yevhen Seleznov'un durumuna ilişkin de bilgiler veren deneyimli çalıştırıcı, Seleznov'un geçen sene Malaga'da hemen hemen maçı yok. Selçuk. Özer ve Anıl gibi O'na yaklaşamayız. Seleznov'un 2 maçı var tam anlamıyla. Oyuncuyu yorumlarken bir yılını boş görmek lazım. Diğerleri ortalama 25 maç oynamış. Çok çalışıyor ama kolay değil. Yaşı da var. Bir sene boş geçtiği için uzun süreli kullanamıyorum. Böyle aralar O'na yarıyor. Ben de herkes gibi en iyi oyuncularla sahaya çıkmak isterim. Fiziksel olarak rakip direnç gösteriyor. Biz 90 dakika oynayacak seviyede olmayan oyuncuyla maça başlamak istemeyiz dedi.

A Milli Takım'ın başarısına dair ise Koşukavak, Ülke futbolunun böyle bir başarıya ihtiyacı var. Zaman zaman yaşanıyor ama sürdürülebilirliği yok. Buna üzülüyordum. İyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa'da oynayan oyuncuların avantajı var. Bundan sonra gelecek jenerasyonlara da iyi bir mesaj olacak değerlendirmesinde bulundu.

AKBABA TAKIMI SÜPER LİG'E ÇIKARTACAĞIZ

Keçiörengücü maçı için çalışmalarını en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Milli ara iyi geldi diye düşünüyorum toparlanma açısından. Çalışmalar iyi şekilde gidiyor. Rakibe göre çalışıyoruz, güzel bir şekilde 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. İyi performans geçirmem takımla alakalı, ne kadar az pozisyon gelirse o kadar iyi gözükürüm. Benim açımdan iyi gidiyor. Eksiklerimiz var tabii ki, Bolu maçında yediğimiz son dakika golü bizi üzdü. Ne ilk yediğimiz ilk gol olacak, ne son olacak. Kendi attıklarımız da var. Benim açımdan da iyi geçen maçlar oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. Gelirken söz verdik. İnşallah sezon sonunda takımı Süper Lig'e çıkartacağız yorumunu yaptı.

KENDİMİ OYUNUN İÇİNDE HİSSEDİYORUM

Önde oynamasına yönelik kendisine eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Akbaba, Bana önde oynuyor, kendine çok güveniyor diye eleştiriler oluyor. Ama maçlarda en az 4-5 pozisyon benim oyuna soktuğum toplardan oluyor. Önde olduğum anlarda gol de yemedik. Gol de yiyebilirim ama takıma daha fazla katkıda bulunuyorum. Bu sistem işe yarıyor. Ben de kendimi oyunun içinde hissediyorum dedi.

KAPACAK İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAĞIZ

Sakatlığının yavaş yavaş geçtiğini dile getiren Burak Kapacak ise milli arayı iyi geçirdiklerini söyledi. Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu ve zor bir maçın kendilerini beklediğini dile getiren Kapacak, İnşallah 3 puan alacağız. Sol kanatta daha iyi hissediyorum ama maça göre değişiyor. O yüzden hocamız nerede görev verirse orada olurum. Taraftarlarımızla varız. Her zaman bizi desteklesinler. Desteğe ihtiyacımız var. Onlar bizi destekledikçe daha iyi olacağız. Biz genç oyuncular olarak gelişime açığız. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Çalışıyoruz da inşallah daha iyi olacağız diye konuştu.