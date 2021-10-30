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Yalçın: "Oyuncuların hangi camiada olduğunu biraz daha anlamaları lazım" - Son Dakika

Yalçın: "Oyuncuların hangi camiada olduğunu biraz daha anlamaları lazım"

30.10.2021 19:35
Yalçın:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunları olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunları olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyuncuları ile nasıl mücadele etmeleri gerektiğini konuştuğunu ancak çok bir şey değişmediğini gördüklerini belirterek, "Kazanmak amacı ile geldik. Son maçta morallendik, konsantrasyonumuz da iyiydi. Daha fazla mücadele edebilir, topla oynayabilirdik. Deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunlarımız var. Oyuncularımla konuştum, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ancak maçlara baktığımız çok bir şey değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, kaptırdığımız topla basit bir gol yedik. Ama futbol hatalar oyunu, bazen oyuncular düşüyor oyun içerisinde. İyi bir gün olmadı bizim için. Neleri düzeltebiliriz, değiştirebiliriz, nasıl telafi ederiz artık ona bakacağız" dedi.

Yalçın attıkları golün VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesi ile iptal edilmesi ile ilgili olarak, "Pozisyonu bilmiyorum, şimdi yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Cüneyt hoca ile ilgili değil ama sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. İnanılmaz hatalar, yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım hepsini es geçti, hiç birini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular saha da, yere yatan, ölmüş gibi davranıp, bir saniye sonra öteki atakta oyuna girip aynı performansa devam eden oyuncular. Tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor. Pozisyonu bilmiyorum belki gol belki ofsayt. Tam bakmadım ben ne olduğuna. Zaten çokta önemli değil sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada. Gol olup olmaması çok şey ifade etmiyor" dedi.

Oyuna giren oyuncuların çok katkı yapmadığını hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın, "Biz elimizden geldiğince performanslara ve bireysel performanslara bakıyoruz. Oyunun gidişatına göre yeni oyuncuları oyuna atıyoruz. Öndeysek başka, gerideysek başka şeyler düşünüyoruz. Bugünde oyundan düşen oyuncuları çıkardık. Atiba'nın zaten sakatlığı vardı, oyundan almayı gerek gördük, daha başka bir şey olmasın diye. Oyuna giren oyuncular çok katkı yapmadı. Oyuna giren oyuncular oyuna katkı yaparsa doğru, yapmazlarsa yanlış değişiklik oluyor. Elimizde ki oyuna sokabilecek oyuncular geçirdik zaten. Daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Oyuncuların hangi camia da olduğunu biraz daha anlamaları lazım. Hatalarımıza, neleri yanlış yaptığımıza bakıp en kısa zamanda düzeltmeye çalışacağız" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Yalçın: Oyuncuların hangi camiada olduğunu biraz daha anlamaları lazım

Sergen Yalçın, Hatayspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalçın: 'Oyuncuların hangi camiada olduğunu biraz daha anlamaları lazım' - Son Dakika


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