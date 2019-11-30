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Spor yap sağlıklı yaşa

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Yunus Emre Ortaokulu öğrenciler sabah derse girmeden önce spor yapıyor ve derslere daha zinde başlıyor.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Yunus Emre Ortaokulu öğrenciler sabah derse girmeden önce spor yapıyor ve derslere daha zinde başlıyor.


Spor Yap Sağlıklı Yaşa projesi kapsamında, Düzce Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri sabah derslere girmeden önce spor yapmaya başladı. Sabah okulun bahçesinde derslere girmeden önce öğretmenleri tarafından gösterilen spor hareketlerini yapan öğrenciler, spor yaparak sağlıklı yaşıyorlar. Ayrıca, ders öncesinde yapılan spor hareketleri ile uykudan uyanıp okula gelen öğrencilerin derslere daha zinde girmesi de sağlanmış oluyor. Spor yap sağlıklı yaşa sağlıklı okul hedefine emin adımlar ile ilerleyen Yunus Emre Ortaokulu her sabah spor yapmaya devam ederek çocukların derslere daha zinde girmesi ve sağlıklı yaşamasını hedefliyor. - DÜZCE

Sabah, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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