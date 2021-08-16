Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de pandemi nedeniyle uzun zamandır spor faaliyetlerinden uzak kalan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden hem spor hem de arkadaşlarıyla buluştu.

Denizli'de yetiştirdiği futbolcuların yanı sıra katıldığı turnuvalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çamlık FK, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte eski hareketlerine geri döndü. Spor yapan çocukların her alanda çok daha başarılı olduğuna dikkat çeken kulüp idarecileri, velilere "Çocuklarınızı spora yönlendirin" diye çağrı yaptı.

Çocukların gerek fiziksel gerekse piskolojik ve sosyal açıdan gelişimleri için spor yapmalarının önemine değinen sporcu velisi Tayfun Tula, "Oğlum burada 4 yıldır antrenman yapıyor. Çamlık FK'nden son derece memnunuz. Burada çok vakitlerimiz geçti ve geçmeye devam edecek. Biliyorsunuz salgın sürecinden dolayı çocuklar yaklaşık bir yıldır spor yapamıyorlardı. Fiziksel olarak evde baya sıkıldılar. Tekrar bu pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte çocuklarımız Çamlık FK'nde antrenmanlara katılıyor ve çeşitli turnuvalara gidiyorlar. Burada verilen eğitim ve spor eğitiminden oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Çocuklarımız da zaten çok keyifli ve mutlular" dedi.

"Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor"

Sporun çocuklara sayısız fayda sağladığını kaydeden Tayfun Tula, "Bir eğitimci olarak bütün velilere tavsiyem çocuklarına spor yaptırtsınlar. Onları sevdiği ve yetenek ve kabiliyetine göre yapabilecekleri spor dalına yönlendirsinler. Çünkü spor yapan bir çocuk ile yapmayan. Bir çocuk arasında o kadar çok fark var ki. Spor yapan çocukların kötü alışkanlıkları olmuyor. Zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini daha iyi sağlıyorlar ve çok daha mutlu oluyorlar. Böyle olunca toplumda sağlıklı ve daha güzel mutlu bireyler yetiştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ