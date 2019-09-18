Spor yapan hamile kadına saldırmıştı cezası belli oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hamile kadına saldırı ve hakaret suçlarından yargılanan şahıs 16 ay ceza aldı. Toplamda 3 farklı davadan 8 yıl 11 ay hapis cezası alan zanlı tutuklanmazken istinaf sürecinin ardından cezaevine girmesi bekleniyor.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde evinin yakınlarında spor yaparken D.K. isimli şahsın hakaretlerine ve saldırısına maruz kalan, saldırı döneminde hamile olan Ebru Tireli davasında karar verildi. Saldırgan şahıs daha önceden işlediği hakaret ve kadına saldırı gibi suçlardan 8 yıl 11 ay ceza aldı. D.K., Ebru Tireli davasından 16 ay, hakaret ve sarkıntılık gibi iki ayrı suçtan 7 yıl 7 ay ceza aldı. Mahkeme şahıs hakkında herhangi bir indirime gitmedi ve sabit gördüğü suçların en üst seviyesinden ceza uyguladı. Şahıs henüz tutuklanmazken istinaf sürecinin ardından D.K. hakkında kesin hükmün verileceği öğrenildi.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde Ergenekon Mahallesi'ndeki evinin yakınında spor yapan ve o dönem hamile olan Ebru Tireli'ye saldıran D.K. ile ilgili mahkeme kararını açıkladı. Olayın oluştuğu günden sonra Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alan Ebru Tireli davasında mahkeme şüpheli şahıs hakkında hiç bir ceza indirimine gitmedi ve en üst sınırdan cezalandırdı.



Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada D.K., Ebru Tireli'ye saldırı ve hakaret suçlarından 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ebru Tireli'nin davasının ardından D.K. isimli şahsın 2 dava dosyası daha gündeme geldi. N.Ç.'ye sarkıntılık ve hakaret ile küçük yaştaki Y.Ş.A.'ya yönelik sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı suçlarından davası görülen D.K. bu suçlardan da 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 3 farklı davadan 8 yıl 11 ay hapis cezası alan D.K. tutuklanmazken istinaf sürecinin ardından cezaevine girmesi bekleniyor. - MANİSA