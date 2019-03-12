Son Dakika Haberleri: Spor Yapan Kadına Tecavüz Etmişlerdi! Robot Resimleri Halka Dağıtıldı

Spor Yapan Kadına Tecavüz Etmişlerdi! Robot Resimleri Halka Dağıtıldı

1 saat önce

AALEN polisi aylardır peşinde olduğu iki tecavüzcüyü yakalayamayınca halktan yardım istedi.

Spor Yapan Kadına Tecavüz Etmişlerdi! Robot Resimleri Halka Dağıtıldı, System.String[]
AALEN polisi aylardır peşinde olduğu iki tecavüzcüyü yakalayamayınca halktan yardım istedi. Saldırıya uğrayan kurbanın verdiği bilgiyle iki şüphelilerin robot resimlerini çizdiren emniyet, bu robot resimleri basına dağıttı. Geçen yaz her zaman gittiği parkta spor yapan 33 yaşındaki kadına yaklaşan iki kişi, genç kadınla tanışıp sohbet etti.

SONRAKİ GÜN TECAVÜZ ETTİLER

Sonraki günler yine parkta buluştukları kadına tecavüz eden saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Cinsel saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, biri aşırı kilolu ve dazlak, diğeri zayıf ve saçları jöleli iki kişinin peşine düştü. Ancak sonuç alamadı. Sonunda robot resimlerini basına dağıtarak tanıyanların ya da bilgisi olanların ücretsiz polise haber vermeleri istendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:50 

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