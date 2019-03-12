Spor Yapan Kadına Tecavüz Etmişlerdi! Robot Resimleri Halka Dağıtıldı

AALEN polisi aylardır peşinde olduğu iki tecavüzcüyü yakalayamayınca halktan yardım istedi.

AALEN polisi aylardır peşinde olduğu iki tecavüzcüyü yakalayamayınca halktan yardım istedi. Saldırıya uğrayan kurbanın verdiği bilgiyle iki şüphelilerin robot resimlerini çizdiren emniyet, bu robot resimleri basına dağıttı. Geçen yaz her zaman gittiği parkta spor yapan 33 yaşındaki kadına yaklaşan iki kişi, genç kadınla tanışıp sohbet etti.



SONRAKİ GÜN TECAVÜZ ETTİLER



Sonraki günler yine parkta buluştukları kadına tecavüz eden saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Cinsel saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, biri aşırı kilolu ve dazlak, diğeri zayıf ve saçları jöleli iki kişinin peşine düştü. Ancak sonuç alamadı. Sonunda robot resimlerini basına dağıtarak tanıyanların ya da bilgisi olanların ücretsiz polise haber vermeleri istendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz