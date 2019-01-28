Son Dakika Haberleri: Spor Yapan Kadınlara Ücretsiz Sağlık Taraması

Spor Yapan Kadınlara Ücretsiz Sağlık Taraması

36 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede kadınlara yönelik hizmet veren 'Kocaeli Anne Şehir Projesi' kapsamında spor yapan kadınlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.

Spor Yapan Kadınlara Ücretsiz Sağlık Taraması, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede kadınlara yönelik hizmet veren 'Kocaeli Anne Şehir Projesi' kapsamında spor yapan kadınlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, spor yapan kadınlara yönelik açlık kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kan sayımı, meme ve rahim ağzı kanseri taramaları yapıldığı ifade edildi.

Spor yapan kadınların sağlık durumlarının uzman diyetisyenler tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada, tahlil sonuçlarına göre beslenme ve spor programlarının oluşturulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Anne, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık
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