Spor Yapan Kadınlara Ücretsiz Sağlık Taraması
36 dakika önce
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede kadınlara yönelik hizmet veren 'Kocaeli Anne Şehir Projesi' kapsamında spor yapan kadınlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede kadınlara yönelik hizmet veren 'Kocaeli Anne Şehir Projesi' kapsamında spor yapan kadınlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, spor yapan kadınlara yönelik açlık kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kan sayımı, meme ve rahim ağzı kanseri taramaları yapıldığı ifade edildi.
Spor yapan kadınların sağlık durumlarının uzman diyetisyenler tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada, tahlil sonuçlarına göre beslenme ve spor programlarının oluşturulduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:45 Kaynak: AA
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