Spor yaparken bacağını mazgala sıkıştırdı, yardıma itfaiye koştu - Son Dakika

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri gencin bacağının sıkıştığı yeri genişleterek genci kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrası top oynayan gençler itfaiye ekiplerini alkışladı. Bacağı mazgala sıkışan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde basketbol sahasında futbol oynayan gençlerden biri sahada açık halde bulunan mazgala bacağını sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden bacağını kurtaramayan genç için itfaiye kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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