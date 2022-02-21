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Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı - Son Dakika

Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı

21.02.2022 10:53

Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu.

Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı

ADANA Adana'da spor yaparken boynu üzerine düşüp felç kalan bir Mücahit Kandemir, yine spor yaparak hayata tutundu. Kandemir'in tekerlekli sandalyeyle yamaç paraşütü yapması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da yaşayan Mücahit Kandemir (22), askerde komando olmak istediği için spora başladı. 5 Temmuz 2018'de gittiği bir parkta baş aşağı barfiks çekerken, bir anda dengesini kaybedip düştü. Boynu kırılan ve omuriliği kopan Kandemir'in ailesine; "Her şey için hazırlıklı olun" dendi. Belden aşağısı felç kalan Kandemir, yine de spor tutkusundan vazgeçmedi. Spor yaparak hayata tutunmaya çalışan Kandemir son olarak en büyük hayali olan yamaç paraşütünü gerçekleştirdi. Kandemir'in tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yapması herkesi hayrete düşürdü.

Mücahit Kandemir, "Ben 3 buçuk sene önce spor yaparken boynumun üzerine düştüm ve boynum kırıldı. Boynumun kırılması üzerine omuriliğim koptu ve felç kaldım. Ama hayata bakış açım iyi ve güzel. Moralimi ve motivasyonumu hiç bozmadım hep yüksek tuttum. Ailemde bu yolda yanımda olduğu için çok güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Sonradan olan bir şey bu, yani düzelemeyeceğim anlamına gelmiyor. Doktorlar ümit vermedi ama ilerleyen zamanlarda çok iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum. Spor hayatımın parçası ve bu sporu yapmazsam daha kötü yerlere gideceğim. Spor yaparken bu hale geldim ama iyileşmem içinde spor benim en büyük destekçim. Yamaç paraşütünü ilk defa denedim ve hiç korkmadım. Dedim ki bu hayata bir defa geliyoruz, bu heyecanı mutlaka denemeliyim diye düşündüm" dedi.

Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı
Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı
Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı

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Komando, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu... Tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yaptı - Son Dakika


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