Spor yaparken kaza yaptı! Amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü

Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir taraftan kusursuz görünüşüyle de hayranlarından tam not alıyor. Sosyal medya üzerinden takipçilerini sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiren Şıkel'e bu kez nazar değdi.

GÜNE SPORLA BAŞLADI

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken model ve sunucu Çağla Şıkel, güne spor yaparak başladı. Şıkel, son paylaşımıyla formda vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇENESİ ÇİZİLDİ

Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafı paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü. Daha sonra Şıkel, çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı.

FİT KALMANIN FORMÜLÜNÜ VERDİ

42 yaşında kusursuz fiziği ile dikkat Çağla Şıkel, formunu ve gençliğini nasıl koruduğunu da anlattı. Güzel manken, "Her şeyden azar azar yerim,şeker ve gazlı içecekten uzak dururum ve sporu bırakmam" dedi.