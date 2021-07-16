Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir taraftan kusursuz görünüşüyle de hayranlarından tam not alıyor. Sosyal medya üzerinden takipçilerini sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiren Şıkel'e bu kez nazar değdi.
Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken model ve sunucu Çağla Şıkel, güne spor yaparak başladı. Şıkel, son paylaşımıyla formda vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafı paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü. Daha sonra Şıkel, çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı.
42 yaşında kusursuz fiziği ile dikkat Çağla Şıkel, formunu ve gençliğini nasıl koruduğunu da anlattı. Güzel manken, "Her şeyden azar azar yerim,şeker ve gazlı içecekten uzak dururum ve sporu bırakmam" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Spor yaparken kaza yaptı! Amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü - Son Dakika Magazin