SPOR YAPARKEN PİTBULL SALDIRISINDA BURNUNDAN YARALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde basketbol sahasında yürüyüş yaparken sahibinin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısında burnundan yaralanan Dilek Uzun (42), ameliyat oldu. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan Uzun, 'Tasmasız bir şekilde köpeğin burada ne işi var' Parkta oynayan bir çocuğa da saldırsaydı hiç kurtulamazdı" dedi.

Olay, geçen hafta cuma günü saat 10.00 sıralarında Bahar Mahallesi Osman Kibar Parkı'nda meydana geldi. Ev kadını Dilek Uzun, yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdikten sonra, iddiaya göre D.S.'nin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle boğuşan Uzun, burnundan yaralandı. Kendisini çalılıkların arasına atan Uzun, ayağının takılması sonucu düştü. Bu sırada D.S., köpeğini yakalayıp tuttu.

Uzun'un çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Uzun ameliyat oldu. Ameliyatın ardından Uzun, köpeğin sahibi D.S.'den şikayetçi oldu.

'CAN HAVLİYLE ÇALILARIN ARASINA GİRDİM'

Olay anını anlatan Dilek Uzun, "2 aydır burada yürüyüşe geliyorum. Olay günü de yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdim. Adımımı attığım anda köpek üzerime gelmeye başladı ve bana saldırdı. Sahibi gelene kadar ayaklarıyla yüzüme zarar verdi. Sahibi yetişmeseydi ağzıyla da parçalayacaktı. Burnuma aldığım darbenin ne kadar zarar verdiğini anlamadım. Basketbol sahasının kapısını açıp kaçmaya başladım. O sırada köpek de sahibinden kurtulup yeniden peşime takıldı. Ben de can havliyle yoldan yaklaşık 5 metre yükseklikte olan istinat duvarının üzerindeki çalıların arasına girdim. Ayağım çalılara takıldığı için düşüp yuvarlandım. Eğer duvardan aşağıya düşseydim çok daha fazla yaralanabilirdim. Sahibi, köpeği bağladıktan sonra ayağa kalktığımda burnumun kanadığını fark ettim. Elimle dokunduğumda etlerimin sallandığını hissettim. Hastaneye kaldırıldım ve ameliyat oldum" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ'

Burnunda kalıcı bir hasar meydana geldiğini belirten Uzun, "Hem devlet hem de özel hastanelere sorduğumuzda burnumun asla eskisi gibi olmayacağını söylüyorlar. Yüzümde de dikiş izi kalacakmış. Burnumun yanı sıra düştüğüm için vücudumun çeşitli yerlerinde de yara izleri ve morluklar meydana geldi. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen köpek sahibi hiç aramadı. Özür de dilemedi. İsteseydi beni kolaylıkla bulurdu. Nasıl bir vicdandır bu? Eğer bana bir 'Geçmiş olsun' deseydi veya ziyaretime gelseydi belki şikayetçi bile olmazdım. Olay günü de köpeği korktuğu için gitmek istemiş ama vatandaşlar bırakmamış. Davacıyım. Burası basketbol sahası yanında da çocuklar için oyun parkı var. Tasmasız bir şekilde köpeğin burada ne işi var? Parkta oynayan bir çocuğa da saldırsaydı hiç kurtulamazdı" ifadelerini kullandı.

'KÖPEĞİN SAHİBİ KAÇMAYA ÇALIŞTI, VATANDAŞLAR İZİN VERMEDİ'

Olayın görgü tanığı Ömer Özdek (43) ise, "Ben karşı dükkandaydım. Sarmaşıkların arasından kadın sesi geldi. Öncelikle 2 kadın kavga ediyor zannettim. Çıkıp baktığımda bir kadının sarmaşıkların arasında olduğunu gördüm. Neredeyse aşağıya düşecekti. Eğer düşseydi bir yeri kırılırdı. Köpek sahibi ise umursamazdı. Hemen hanımefendinin yardımına koştuk. Hali çok kötüydü. Tir tir titriyordu. Köpeğin sahibi ise kaçmaya çalıştı. Ancak toplanan vatandaşlar gitmesine müsaade etmedi. Ardından ambulans ve polis geldi" diye konuştu.